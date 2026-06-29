Obniżki cen RAM-u? Nic bardziej mylnego – pamięć może podrożeć nawet o 50%

Jeżeli bowiem byli tacy, którym wydawało się, że przyjdą obniżki cen, to mieli oni rację. Wydawało im się.
Pamięć RAM znowu w górę?
Oto bowiem pojawił się nowy raport autorstwa Jefferies Equity Research, a wnioski z niego płynące zdecydowanie nie są optymistyczne. Jego autorzy twierdzą bowiem, że w 3. kwartale tego roku czeka nas kolejna podwyżka cen RAM-u o 40-50%. Czy to koniec? Oczywiście, że nie! Ostatni kwartał roku fiskalnego 2027 ma przynieść kolejną 40-procentową podwyżkę. – Sugeruje się podwyżkę cen o 40–45% rok do roku, a jedyne ożywienie nastąpi do 2028 roku, kiedy to oczekuje się spadku średnich cen sprzedaży (ASP), w miarę jak do gry wejdą nowe moce produkcyjne na poziomie około 15 do 20 procent – możemy wyczytać w rzeczony raporcie.
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