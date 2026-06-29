Obniżki cen RAM-u? Nic bardziej mylnego – pamięć może podrożeć nawet o 50%

Tanio to już było. Może i to powiedzenie jest wyświechtane, ale w kwestii pamięci RAM zdaje się idealnie podsumowywać rzeczywistości.

Jeżeli bowiem byli tacy, którym wydawało się, że przyjdą obniżki cen, to mieli oni rację. Wydawało im się.

Grafika wygenerowana przez AI

Pamięć RAM znowu w górę?

Oto bowiem pojawił się nowy raport autorstwa Jefferies Equity Research, a wnioski z niego płynące zdecydowanie nie są optymistyczne. Jego autorzy twierdzą bowiem, że w 3. kwartale tego roku czeka nas kolejna podwyżka cen RAM-u o 40-50%. Czy to koniec? Oczywiście, że nie! Ostatni kwartał roku fiskalnego 2027 ma przynieść kolejną 40-procentową podwyżkę. – Sugeruje się podwyżkę cen o 40–45% rok do roku, a jedyne ożywienie nastąpi do 2028 roku, kiedy to oczekuje się spadku średnich cen sprzedaży (ASP), w miarę jak do gry wejdą nowe moce produkcyjne na poziomie około 15 do 20 procent – możemy wyczytać w rzeczony raporcie.