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Obniżki cen RAM-u? Nic bardziej mylnego – pamięć może podrożeć nawet o 50%

Maciej Petryszyn
2026/06/29 15:30
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Tanio to już było. Może i to powiedzenie jest wyświechtane, ale w kwestii pamięci RAM zdaje się idealnie podsumowywać rzeczywistości.

Jeżeli bowiem byli tacy, którym wydawało się, że przyjdą obniżki cen, to mieli oni rację. Wydawało im się.

Prognozuje się kolejne podwyżki cen RAM-u
Prognozuje się kolejne podwyżki cen RAM-u
Grafika wygenerowana przez AI

Pamięć RAM znowu w górę?

Oto bowiem pojawił się nowy raport autorstwa Jefferies Equity Research, a wnioski z niego płynące zdecydowanie nie są optymistyczne. Jego autorzy twierdzą bowiem, że w 3. kwartale tego roku czeka nas kolejna podwyżka cen RAM-u o 40-50%. Czy to koniec? Oczywiście, że nie! Ostatni kwartał roku fiskalnego 2027 ma przynieść kolejną 40-procentową podwyżkę. – Sugeruje się podwyżkę cen o 40–45% rok do roku, a jedyne ożywienie nastąpi do 2028 roku, kiedy to oczekuje się spadku średnich cen sprzedaży (ASP), w miarę jak do gry wejdą nowe moce produkcyjne na poziomie około 15 do 20 procent – możemy wyczytać w rzeczony raporcie.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie eksperci z Jefferies Equity Research uznali za błędne pozytywne pogłoski o chińskim rynku DRAM i NAND. Okazywać się ma, że producenci z Państwa Środka bynajmniej nie obniżają cen. Na ich korzyść gra natomiast ogromny popyt wewnętrzny, a więc na potrzeby chińskiego, stale rosnącego rynku, co daje tamtejszym firmom przewagę na polu podaży. Nadal więc nie jest dobrze. Nie jest nawet średnio. Można powiedzieć, że jest źle.

Tymczasem jedno z amerykańskich przedsiębiorstw produkujących podzespoły ogłosiło podpisanie korzystnych dla siebie umów. Dzięki nim na 5 kolejnych lat poniekąd zamroziła ona ceny, gdyż w porozumieniach z klientami zawarła ona kwoty minimalne. To wszystko w czasie, gdy rosną ceny Nintendo Switch 2, a Valve przyznaje, że przez wysokie ceny RAM-u musiało wypuścić na rynek swoje Steam Machine z wyceną znacznie większą niż planowana. Dodatkowo sytuacja może odbić się też np. na dopiero powstającym PlayStation 6.

Źródło:https://insider-gaming.com/memory-prices-could-surge-another-50-before-end-of-2026/

Tagi:

Tech
cena
ceny
podwyżka cen
pamięć
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RAM
pamięć RAM
podzespoły
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112