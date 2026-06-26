Drogi RAM zostanie z nami na dłużej? Jeden z producentów zabezpieczył wysokie marże na lata

Bo nie oszukujmy się – producentów tegoż RAM-u raczej ta sytuacja cieszy. Co więcej, chcieliby oni, by utrzymała się jak najdłużej.

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Na obniżkę cen RAM-u się nie zanosi

Amerykańskie Micron Technology zresztą już o to zadbało, by obecny stan cen nie uległ zmianie. Producent pamięci ogłosił, iż podpisał 16 strategicznych umów z klientami, które w mocy pozostaną przez kolejne 5 lat, a które odpowiadać będą za 40 procent przychodów przedsiębiorstwa. W rzeczonych umowach zapisano cenę minimalną, która, jak zapewnia sam Micron, daje bardzo solidną marżę brutto dla Microna, znacznie powyżej naszych szczytowych marż kwartalnych w jakimkolwiek wcześniejszym cyklu. Cena minimalna zapewnia więc wspomniane marże, podczas gdy cena maksymalna stanowi formę ochrony dla klientów, które nawet w przypadku kolejnego drastycznego wzrostu cen RAM-u nie będą musieli się nimi przejmować.