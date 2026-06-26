Drogi RAM zostanie z nami na dłużej? Jeden z producentów zabezpieczył wysokie marże na lata

Niesamowicie ceny RAM-u to temat, który wprawia w irytację niemal wszystkich. Dlaczego niemal?
Bo nie oszukujmy się – producentów tegoż RAM-u raczej ta sytuacja cieszy. Co więcej, chcieliby oni, by utrzymała się jak najdłużej.
Na obniżkę cen RAM-u się nie zanosi
Amerykańskie Micron Technology zresztą już o to zadbało, by obecny stan cen nie uległ zmianie. Producent pamięci ogłosił, iż podpisał 16 strategicznych umów z klientami, które w mocy pozostaną przez kolejne 5 lat, a które odpowiadać będą za 40 procent przychodów przedsiębiorstwa. W rzeczonych umowach zapisano cenę minimalną, która, jak zapewnia sam Micron, daje bardzo solidną marżę brutto dla Microna, znacznie powyżej naszych szczytowych marż kwartalnych w jakimkolwiek wcześniejszym cyklu. Cena minimalna zapewnia więc wspomniane marże, podczas gdy cena maksymalna stanowi formę ochrony dla klientów, które nawet w przypadku kolejnego drastycznego wzrostu cen RAM-u nie będą musieli się nimi przejmować.
Do kwestii tej odniósł się dyrektor generalny Microna, Sanjay Mehrotra, wyjaśniając, dlaczego są one korzystne dla firm, które podpisały SCA:
Nasi klienci dostrzegają, że poprawa sytuacji w zakresie niedoborów podaży pamięci i nośników danych zajmie sporo czasu. Choć spodziewamy się, że podaż w branży będzie się stopniowo poprawiać w 2028 roku, obecnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy podaż pamięci zdoła nadążyć za rosnącym popytem.
Wzrost podaży i jej zdolność do zaspokojenia popytu w branży są strukturalnie ograniczone, pomimo naszych wszechstronnych wysiłków na rzecz zwiększenia produkcji.
GramTV przedstawia:
Z jednej strony podejmowane są próby budowy nowych fabryk chipów, z drugiej złożoność nowych typów pamięci powoduje, że cały proces zajmuje więcej czasu. A nawet wtedy moce produkcyjne będą niewystarczające, by tworzyć zarówno HBM na potrzeby sztucznej inteligencji, jak i NAND oraz DRAM. Jednocześnie jednak Mehrotra ujawnił prognozy, w ramach których produkcja DRAM w Micron w tym roku wrośnie w przedziale od niskich do średnich dwudziestu procent, czyli nieco powyżej wcześniejszych prognoz. Nie bez znaczenia jest fakt, że w ramach umów SCA klienci płacić będą z góry, dzięki czemu firma z Idaho będzie miała środki, by rozbudowywać swoje fabryki.