Ceny GPU mogą znów wystrzelić. NVIDIA ma szykować nawet 30-procentową podwyżkę

Ceny RAM-u? Regularnie rosną i raczej prędko się to nie zmieni. Ale nie tylko w tym wypadku trzeba płacić więcej.

Nie inaczej jest, jeżeli chodzi o kwestię kart graficznych. Uwaga, zacznijcie grzebać w kieszeniach za dodatkowymi funduszami.

Trzecia podwyżka od NVIDII w drodze?

Jak podaje Economic Daily News z Tajwanu, NVIDIA szykuje się podobno do trzeciej w tym roku podwyżki cen kart graficznych. Rzeczone źródło twierdzi, że powinniśmy liczyć się ze wzrostem na poziomie od 20% do nawet 30%. Powód? Wspomniany wcześniej RAM, a raczej trwające od wielu miesięcy problemy zarówno z jego dostępnością, jak i cenami. Sama NVIDIA miała już poinformować producentów o planowanych podwyżkach, które mają dotyczyć zarówno pamięci graficznych VRAM GDDR7, jak i pamięci poprzedniej generacji GDDR6.