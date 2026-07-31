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Ceny GPU mogą znów wystrzelić. NVIDIA ma szykować nawet 30-procentową podwyżkę

Maciej Petryszyn
2026/07/31 08:00
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Ceny RAM-u? Regularnie rosną i raczej prędko się to nie zmieni. Ale nie tylko w tym wypadku trzeba płacić więcej.

Nie inaczej jest, jeżeli chodzi o kwestię kart graficznych. Uwaga, zacznijcie grzebać w kieszeniach za dodatkowymi funduszami.

NVIDIA
NVIDIA

Trzecia podwyżka od NVIDII w drodze?

Jak podaje Economic Daily News z Tajwanu, NVIDIA szykuje się podobno do trzeciej w tym roku podwyżki cen kart graficznych. Rzeczone źródło twierdzi, że powinniśmy liczyć się ze wzrostem na poziomie od 20% do nawet 30%. Powód? Wspomniany wcześniej RAM, a raczej trwające od wielu miesięcy problemy zarówno z jego dostępnością, jak i cenami. Sama NVIDIA miała już poinformować producentów o planowanych podwyżkach, które mają dotyczyć zarówno pamięci graficznych VRAM GDDR7, jak i pamięci poprzedniej generacji GDDR6.

GramTV przedstawia:

Poprzednie dwie korekty cenowe dotyczyły wyłącznie flagowych modeli, w tym GeForce RTX 5090. Ten ostatni przy okazji swojego debiutu wyceniony został na 1 999 dolarów, tymczasem obecnie zapłacimy za niego od 3 999 do 4 500 dolarów. Z kolei RTX 5060 Ti powędrowało z progu 379 dolarów do 569 dolarów. Generalnie ostatnie półtora roku stały pod znakiem dodatkowych setek, a nawet tysięcy dolarów, które trzeba było wyłożyć na stół w przypadku upgrade’u GPU. Tym razem ma być jednak o tyle inaczej, że, jak twierdzi Economic Daily News, że wzrost cen ma objąć swoim zakresem całą sprzedażową ofertę.

Kto ponosi winę? Oczywiście nagły wzrost popularności sztucznej inteligencji oraz czynione w związku z nią inwestycje. W ich ramach powstają m.in. ogromne centra danych, które wymagają komponentów, te zaś są masowo wykupowane przez cyfrowych gignatów. Jakby tego było mało, podwyżki cen RAM-u szykuje Samsung, który wraz z SK Hynix i Micron został pozwany za rzekomą zmowę cenową.

Źródło:https://insider-gaming.com/nvidia-raising-graphics-card-prices-again/

Tagi:

Tech
karta graficzna
NVIDIA
cena
karty graficzne
GPU
podwyżka cen
podwyżki
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
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dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:19

Kurcze, kupiłem PC z 64GB najlepszego RAM-u jaki jest na rynku i z 5090 zaraz przed podwyżkami.

Mimo tego że jest technicznie używany - mógłbym go dzisiaj sprzedać z zyskiem. Zwłaszcza że w moim wypadku "używany" to nie katowany w jakiejś kopalni bitcoina tylko po prostu używany.

Microsoft już oferuje konsole na wynajem. 

Serio wszyscy próbują nas wepchnąć w abonament. A ja chyba naprawdę jestem starej daty bo im bardziej próbują tym bardziej się opieram. Zarabiam więcej niż kiedykolwiek. Zrezygnowałem z PS+, zrezygnowałem ze streamingu. Gry kupuje głównie na GOG + robię własną. Zostało mi jedno oprogramowanie za które regularnie płacęi jest to soft ot Jetbrains gdzie jeżeli nie zapłacę to po prostu mam obecną wersję. Jako że na nim ciągle pracuje i używam wielu mam All in One Pack i to mój jedyny regularny wydatek bo po prostu jest tego warty.

Serio, polecam kupić używane 3080. To jest karta na której jeszcze puścicie Cyberpunk 2077 i można ją dostać relatywnie tanio. Sam zresztą niedawno sprzedałem swoją znajomemu za przysłowiową flaszkę. Na niej zadziała na maxie każda gra indie jaką znacie. Większość gier AAA nie licząc jakiś wykręconych ustawień. Bo realnie PS5 hamuje rynek a PS6 nie będzie jakoś specjalnie mocniejsze. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 08:16

Współczuję tym, którzy potrzebują nowego komputer w erze tego wariactwa. Ciekawe, czy tajwański palant znowu będzie marudził, że ludziom się nie podoba ai i wywindowane przez to ceny.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112