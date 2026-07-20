Hot Wheels Infinite Rush z szybszą premierą. Poznaliśmy edycje gry oraz ich cenę

Hot Wheels Infinite Rush zadebiutuje znacznie wcześniej niż pierwotnie planowano.

Studio Milestone ogłosiło, że Hot Wheels Infinite Rush zadebiutuje wcześniej, niż początkowo planowano. Zamiast 24 września gra trafi na rynek już 10 września, natomiast osoby, które zdecydują się na zakup Ultimate Edition, rozpoczną zabawę trzy dni wcześniej, czyli 7 września. Ponadto poznaliśmy ceny i zawartość poszczególnych edycji gry. Hot Wheels Infinite Rush z nową datą premiery Informację ujawniono wraz z nowym zwiastunem prezentującym otwarty świat produkcji, który możecie zobaczyć na końcu newsa. Jest to jedna z największych zmian w historii serii, ponieważ Hot Wheels Infinite Rush odchodzi od zamkniętych tras znanych z gier Hot Wheels Unleashed i stawia na swobodną eksplorację rozległych lokacji. Nowa odsłona zaoferuje cztery duże wyspy dostępne do swobodnego przemierzania. Wheelswood to nowoczesna metropolia pełna drapaczy chmur oraz wąskich uliczek. Tentacle Bay przeniesie graczy do nadmorskiej krainy z piaszczystymi plażami i malowniczymi drogami biegnącymi wzdłuż wybrzeża. Trzecia lokacja, Gearville, została osadzona na pustyni i zaoferuje zakurzone kaniony oraz przemysłowe kompleksy. Ostatnim regionem będzie Drifty Temples, inspirowane kulturą Azji Wschodniej miejsce z neonowymi ulicami, starożytnymi świątyniami i trasami zaprojektowanymi z myślą o efektownych poślizgach.

Każde z tych środowisk zamieszkuje ogromne stworzenie. Gracze napotkają między innymi gigantyczną gorylicę wspinającą się po wieżowcu niczym filmowy King Kong oraz olbrzymią ośmiornicę dominującą nad nadmorskim krajobrazem. Choć wyspy nie są ze sobą bezpośrednio połączone, twórcy przygotowali system szybkiej podróży, który pozwoli błyskawicznie przenosić się pomiędzy poszczególnymi lokacjami. Mimo nowego, otwartego świata, w grze nie zabraknie klasycznych torów wyścigowych Hot Wheels. Widowiskowe, pomarańczowe konstrukcje zostały płynnie wkomponowane w otoczenie, dzięki czemu przejazdy pomiędzy otwartymi terenami, a tradycyjnymi trasami będą odbywać się bez ekranów ładowania. Oprócz standardowych wyścigów gracze będą mogli wziąć udział w wielu dodatkowych aktywnościach. W wyzwaniach Daredevil trzeba będzie ścigać określone pojazdy, aby odblokować je do swojej kolekcji. Delivery Stunts polega na dostarczeniu samochodu do wyznaczonego miejsca bez jego uszkodzenia. Tryb Stuntman zachęci do niszczenia jak największej liczby obiektów znajdujących się na mapie, natomiast Tourist będzie wymagał wykonywania zdjęć zgodnie z określonymi warunkami. W wyzwaniu Find the Flame gracze będą musieli dotrzeć do wskazanego celu bez korzystania z wyznaczonej trasy. Na mapach rozmieszczono również liczne znajdźki oraz dodatkowe wyzwania kaskaderskie, w tym strefy driftu i odcinki pozwalające wykorzystać przyspieszenie.

GramTV przedstawia:

Pod względem zawartości gra zapowiada się równie imponująco. W dniu premiery dostępnych będzie ponad 150 samochodów podzielonych na cztery klasy. Jedną z największych atrakcji będzie również debiut Ferrari w grach z serii Hot Wheels, co wcześniej nie miało miejsca. Twórcy ujawnili także szczegóły wszystkich edycji gry: Standard Edition – zawiera pełną wersję gry oraz pakiet Boost'n'Slide Pack dostępny jako bonus za zamówienie przedpremierowe i obejmuje on dwa ekskluzywne samochody. Cena tej edycji wynosi 49,99 dolarów. Na rynku pojawi się również jej fizyczne wydanie.

– zawiera pełną wersję gry oraz pakiet Boost'n'Slide Pack dostępny jako bonus za zamówienie przedpremierowe i obejmuje on dwa ekskluzywne samochody. Cena tej edycji wynosi 49,99 dolarów. Na rynku pojawi się również jej fizyczne wydanie. Day One Edition – edycja dostępna wyłącznie w wybranych regionach i tylko w wersji pudełkowej. Oprócz podstawowej gry zaoferuje cztery pakiety DLC: Boost'n'Slide, Feel the Heat, Power & Pace oraz Bone Shaker Skeletor Edition. Ta edycja nie zostanie wydana na Nintendo Switch 2. Nie podano ceny tej wersji.

– edycja dostępna wyłącznie w wybranych regionach i tylko w wersji pudełkowej. Oprócz podstawowej gry zaoferuje cztery pakiety DLC: Boost'n'Slide, Feel the Heat, Power & Pace oraz Bone Shaker Skeletor Edition. Ta edycja nie zostanie wydana na Nintendo Switch 2. Nie podano ceny tej wersji. Deluxe Edition – zawiera pełną wersję gry, Vehicle Pass dodający 44 nowe pojazdy, a także pakiety Boost'n'Slide Pack oraz Feel the Heat Pack, jeśli gra zostanie zamówiona przed premierą. Każdy z tych dodatków oferuje po dwa nowe samochody. Cena tej wersji wynosi 79,99 dolarów.

– zawiera pełną wersję gry, Vehicle Pass dodający 44 nowe pojazdy, a także pakiety Boost'n'Slide Pack oraz Feel the Heat Pack, jeśli gra zostanie zamówiona przed premierą. Każdy z tych dodatków oferuje po dwa nowe samochody. Cena tej wersji wynosi 79,99 dolarów. Ultimate Edition – oprócz pełnej gry i trzydniowego wcześniejszego dostępu, pakiet zawiera Vehicle Pass, Ferrari Expansion Pack, Car Collection Pack, pakiety Boost'n'Slide, Feel the Heat, Bone Shaker Skeletor Edition, a także Power & Pace Pack jako bonus za zamówienie przedpremierowe. Największą atrakcją Ultimate Edition jest Ferrari Expansion Pack, który wprowadzi nową wyspę Isola Ferrari oraz osiem legendarnych modeli włoskiego producenta. Gracze otrzymają dostęp do samochodów Ferrari F40 Competizione, 250 GTO, LaFerrari, F50, Testarossa, Ferrari Enzo, Ferrari 12Cilindri oraz Dino 206 GT. Dodatek rozszerzy również opcje personalizacji profilu o motywy inspirowane marką Ferrari. Cena Ultimate Edition została ustalona na 99,99 dolarów, co czyni ją najdroższą wersją gry. Hot Wheels Infinite Rush zadebiutuje 10 września na komputerach PC, konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Właściciele Ultimate Edition rozpoczną zabawę już 7 września, korzystając z trzydniowego wcześniejszego dostępu.