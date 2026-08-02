Samsung nie ma dobrych wieści. Jeszcze większe braki RAM-u w 2027

Od wielu miesięcy słowa “RAM” i “drożyzna” są nierozłączne. Kiedy RAMageddon dobiegnie końca?

Raczej nieprędko. Szczególnie że to już nie tylko plotki, a opinia jednego z producentów. Rok 2027 będzie jeszcze trudniejszy pod kątem pamięci RAM Mowa tutaj o firmie Samsung. Koreański gigant technologiczny ustami swojego przedstawiciela ogłosił na jednej z telekonferencji dotyczącej wyników finansowych, że... nie jest dobrze. Rozwój sztucznej inteligencji w dalszym ciągu prowadzi do gwałtownego wzrostu zużycia surowców i niespotykanego wcześniej popytu na pamięć RAM. Ta bowiem wykorzystywana jest zarówno w serwerach związanych bezpośrednio z AI, jak i stworzonych z myślą o przeznaczeniu ogólnym.

Przy tym wszystkim Samsung twierdzi, iż niektórzy czołowi gracze branży AI podzielili się z firmą swoimi średnio- i długoterminowymi prognozami popytu. Te wskazują, że pomimo większych inwestycji m.in. w nowe fabryki, sytuacja prędko się nie poprawi. Szczególnie, iż cały proces od momentu rozpoczęcia budowy aż do rozpoczęcia faktycznej produkcji wafli krzemowych trwa aż 3 i pół roku. Z tego też powodu trudno oczekiwać, iż przed 2028 moce produkcyjne faktycznie ulegną znaczącemu zwiększeniu.

GramTV przedstawia:

Zamiast tego, według Samsunga, czekać nas będzie kolejny trudny rok – a nawet jeszcze trudniejszy: Spodziewamy się, że niedobór pamięci w 2027 roku będzie jeszcze poważniejszy niż w tym roku, a trudne warunki podażowe prawdopodobnie utrzymają się do 2028 roku. To zbiega się z niedawnymi doniesieniami jednego z południowokoreański mediów. Te dotyczyły właśnie Samsunga i rzekomych podwyżek cen RAM-u, które ma szykować ten producent. Dodajmy, że kolejnych podwyżek, bo chociaż mamy dopiero sierpień, to wyceny zdążyły w tym roku wzrosnąć już dwukrotnie.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

