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PS6 za ponad 1000 dolarów? Nowe szacunki nie są optymistyczne

Maciej Petryszyn
2026/06/29 11:30
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Jedna z największych zagadek ostatnich lat – cena GTA 6 – już rozwiązana. Pora zająć się więc inną tajemnicą.

Ile przyjdzie nam zapłacić za PlayStation 6? Szacunki w tym wypadku nie są jednak zbyt optymistyczne.

PlayStation 6
PlayStation 6

PlayStation 6 to nie będzie tania rzecz?

Źródłem tych doniesień jest insider o nicku Kepler_K2, który w przeszłości publikował już sprawdzające się potem informacje. Według niego cena BoM, a więc związana z kosztami materiałów potrzebnych do wyprodukowania jednego egzemplarza konsoli, od marca 2026 wzrosła o 200 dolarów. To oznacza zmianę z 760 dolarów na 960 dolarów. I na tym się prawdopodobnie nie skończy, bo już teraz nie brak wśród analityków głosów, że przed nami kolejny gwałtowny wzrost cen pamięci RAM oraz dysków SSD – i prawdopodobnie nie ostatni. To oznaczałoby natomiast, że BoM w kwestii nowej konsoli Sony również może jeszcze się zwiększyć i przekroczyć granicę 1000 dolarów.

GramTV przedstawia:

Nawet przy założeniu, że Sony w dalszym ciągu będzie sprzedawać sprzęt poniżej kosztów produkcji, by w ten sposób odbić sobie zyski w innych segmentach, nie wydaje się, by znacząco przyczyniło się to do obniżki końcowej wyceny. Warto bowiem pamiętać, że dotychczas Japończycy “dotowali” swoje konsole na poziomie 100-200 dolarów, więc przy negatywnym scenariuszu nadal może oznaczać to konieczność wyłożenia na stół co najmniej 1000 dolarów, by nabyć swój egzemplarz PlayStation 6. Finalnie, gdy sprzęt trafi na rynek, może być nawet mowa o kwocie od 1,4 do nawet 1,5 tysiąca dolarów za jednostkę.

A kiedy ta premiera nastąpi? Z jednej strony pojawiają się doniesienia o możliwym 2028, a nawet 2029 roku. Z drugiej strony insiderzy zapewniają, że czekanie dłużej niż do 2027 roku z punktu widzenia Sony nie miałoby sensu. Kiedy by się to jednak nie stało, na obniżki cen RAM-u się raczej nie zanosi.

Źródło:https://insider-gaming.com/playstation-6-costs/

Tagi:

Tech
Sony
cena
PlayStation
konsola
ceny
PlayStation 6
PS6
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Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:48

Najpierw parę firm od IT i od sprzętu wywołało kryzys zamawiając sprzęt pod centra danych któych nie mieli zamiaru kupować. Drastycznie podnieśli ceny na rynku. A za chwile usłyszycie że w abonemencie możecie sobie w streamingu wynając PS5 :-P 

Nie będziecie mieć niczego i "będziecie szczęśliwi". 

Tak mówię na wypadek gdybyście nie nienawidzili tych firm wystarczająco za to co robią. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112