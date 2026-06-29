PS6 za ponad 1000 dolarów? Nowe szacunki nie są optymistyczne

Ile przyjdzie nam zapłacić za PlayStation 6? Szacunki w tym wypadku nie są jednak zbyt optymistyczne.

PlayStation 6 to nie będzie tania rzecz?

Źródłem tych doniesień jest insider o nicku Kepler_K2, który w przeszłości publikował już sprawdzające się potem informacje. Według niego cena BoM, a więc związana z kosztami materiałów potrzebnych do wyprodukowania jednego egzemplarza konsoli, od marca 2026 wzrosła o 200 dolarów. To oznacza zmianę z 760 dolarów na 960 dolarów. I na tym się prawdopodobnie nie skończy, bo już teraz nie brak wśród analityków głosów, że przed nami kolejny gwałtowny wzrost cen pamięci RAM oraz dysków SSD – i prawdopodobnie nie ostatni. To oznaczałoby natomiast, że BoM w kwestii nowej konsoli Sony również może jeszcze się zwiększyć i przekroczyć granicę 1000 dolarów.