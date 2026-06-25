Steam Machine mogło kosztować nawet o 1000 zł mniej. RAM pokrzyżował plany Valve

Tydzień temu Thomas miał okazję porozmawiać z dwoma inżynierami Valve, Pierre-Loup Griffaisem i Yazanem Aldehayyatem, Jednym z tematów tejże rozmowy było Steam Machine, a raczej jego cena. Dziennikarz IGN zapytał wprost, ile kosztowałby ten komputer, gdyby nie obecna sytuacja na rynku pamięci RAM. Żaden konkret nie padł, padła za to sugestia, że różnica byłaby prawdopodobnie podobna do tego, o ile niedawno podrożał Steam Deck. Przypomnijmy, że przenośna konsola “zyskała na wartości” o około 35-36%, gdyby więc przełożyć to na Steam Machine, wyszłoby, iż bez problemów na liniach dostaw sprzęt kosztowałby już tylko 749 dolarów. Dla polskiego odbiorcy mogłoby to oznaczać oszczędność w wysokości nawet 1 tysiąca złotych.

Niemniej Valve wprost przyznawało, iż nie dało się tego wszystkiego ominąć. – Cena, po jakiej sprzedajemy nasz sprzęt, jest bezpośrednim rezultatem kosztów tych podzespołów. [...] Ogólny efekt jest taki, że nasz pierwotny cel dotyczący ceny Steam Machine nie jest już wykonalny. W związku z tym ceny, którymi się dziś dzielimy, odzwierciedlają stan produkcji na skalę globalną lub, mówiąc dokładniej, odzwierciedlają one ceny podzespołów, które udało nam się pozyskać przez ostatnie 6 miesięcy – zapewniają przedstawiciele amerykańskiego producenta.