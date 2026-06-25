Steam Machine mogło kosztować nawet o 1000 zł mniej. RAM pokrzyżował plany Valve

Trudno jednak, by było inaczej. Wszak cena zaskoczyła nawet największych pesymistów.
Steam Machine miało być tańsze
Z oficjalnego komunikatu Valve dowiedzieliśmy się, że bazowa cena Steam Machine to 1049 dolarów – za wersję z dyskiem 512 GB oraz bez Steam Controllera. W przypadku polskich odbiorców przełożyło się to na wydatek rzędu 4 389 zł. A przypomnijmy, mówimy tutaj o “najbiedniejszej” wersji komputera. Ta najdroższa, czyli z dyskiem 2TB oraz Steam Controllerem, wyceniona została na 1 428 dolarów / 6 048 zł. Czy naprawdę musiało być tak drogo? Jackie Thomas z serwisu IGN zapewnia, że wcześniejsze plany Amerykanów w kwestii “drogości” ich nowego sprzętu były zupełnie inne. Inne, czyli tańsze.