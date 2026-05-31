Tom Hardy jednak nie został wyrzucony ze Strefy gangsterów? Nowe informacje zmieniają obraz całej afery

Po medialnej burzy wokół gwiazdy serialu pojawiły się głosy studzące emocje. Konflikt z Helen Mirren miał zostać wyolbrzymiony, a sprawa może mieć związek z negocjacjami prowadzonymi przez aktora.

Jednym z najczęściej powtarzanych wątków była rzekoma niechęć Helen Mirren do zachowania Hardy'ego. Według wcześniejszych doniesień legendarna aktorka miała być zmęczona jego gwiazdorskimi zachowaniami, a nawet należeć do grona osób naciskających na jego odejście z produkcji.

Jeszcze niedawno media obiegły doniesienia o rzekomym zwolnieniu Toma Hardy'ego z serialu Strefa gangsterów. Aktor miał podobno sprawiać problemy na planie, spóźniać się na zdjęcia i godzinami przesiadywać w swojej przyczepie, przez co pozostali członkowie obsady musieli czekać na rozpoczęcie pracy. Najnowsze informacje sugerują jednak, że sytuacja mogła zostać przedstawiona w znacznie bardziej dramatyczny sposób, niż wyglądało to w rzeczywistości.

Teraz sama Helen Mirren postanowiła odnieść się do sprawy. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych wpis skierowany do Hardy'ego, w którym napisała:

Trudno o bardziej jednoznaczny sygnał, że między gwiazdami nie ma otwartego konfliktu. Również informacje o samym zwolnieniu aktora wydają się przedwczesne. Według najnowszych doniesień Tom Hardy wciąż pozostaje związany z serialem, a żadna decyzja o jego usunięciu z obsady nie została oficjalnie potwierdzona. Wręcz przeciwnie – wiele osób zaangażowanych w produkcję ma nadal liczyć na jego udział w kolejnych odsłonach projektu.

Źródła związane z produkcją przyznają, że na planie nie brakowało napięć i problemów organizacyjnych. Jednocześnie podkreślają, że część sporów nie dotyczyła kaprysów aktora, lecz kwestii zawodowych. Hardy miał między innymi zwracać uwagę na praktykę przesyłania nowych wersji scenariusza w ostatniej chwili oraz utrudniony kontakt ze scenarzystami w przypadku konieczności wprowadzania zmian.

To sprawia, że cała historia zaczyna wyglądać nieco inaczej. Coraz częściej pojawiają się głosy, że medialna burza mogła być efektem trwających negocjacji i wewnętrznych sporów produkcyjnych, które z czasem urosły do rangi rzekomej wojny między aktorem a twórcami serialu. Niezależnie od kulis sprawy jedno pozostaje niezmienne. Strefa gangsterów okazała się jednym z największych sukcesów platformy Paramount+, a w Polsce serial zdobył sporą popularność dzięki emisji w SkyShowtime. W tym roku ma zadebiutować drugi sezon serialu.