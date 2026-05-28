Tom Hardy w ten sposób popełnił "zawodowe samobójstwo"

Według niedawnych informacji podawanych przez branżowe media Tom Hardy miał zostać odsunięty od dalszych prac przy serialu Strefa gangsterów, jednego z największych hitów Paramount+. Powodem miały być narastające problemy na planie i napięcia między aktorem a ekipą produkcyjną. Sprawa odbiła się szerokim echem. Ujawniono też więcej szczegółów dotyczących zachowania aktora na planie.
Tom Hardy został wyrzucony ze Strefy gangsterów (na własne życzenie)
Źródła cytowane przez The Hollywood Reporter twierdzą, że Hardy regularnie spóźniał się na plan, długo pozostawał w swojej przyczepie i wprowadzał zmiany do scenariusza już podczas zdjęć. Według części osób z produkcji miało to prowadzić do wielogodzinnych opóźnień. Jedno ze źródeł określiło takie zachowanie wręcz mianem „zawodowego samobójstwa”. Szczególnie że na planie czekali podobno między innymi wyraźnie zniecierpliwieni Pierce Brosnan oraz Helen Mirren. Miało to doprowadzać do wielu napięć.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!