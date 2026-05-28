Zaloguj się lub Zarejestruj

Tom Hardy w ten sposób popełnił "zawodowe samobójstwo"

Jakub Piwoński
2026/05/28 08:30
0
0

Wokół gwiazdy Hollywood zrobiło się głośno. Tym razem chodzi o kulisy pracy na planie jednego z najpopularniejszych seriali Paramount+.

Według niedawnych informacji podawanych przez branżowe media Tom Hardy miał zostać odsunięty od dalszych prac przy serialu Strefa gangsterów, jednego z największych hitów Paramount+. Powodem miały być narastające problemy na planie i napięcia między aktorem a ekipą produkcyjną. Sprawa odbiła się szerokim echem. Ujawniono też więcej szczegółów dotyczących zachowania aktora na planie.

Tom Hardy
Tom Hardy

Tom Hardy został wyrzucony ze Strefy gangsterów (na własne życzenie)

Źródła cytowane przez The Hollywood Reporter twierdzą, że Hardy regularnie spóźniał się na plan, długo pozostawał w swojej przyczepie i wprowadzał zmiany do scenariusza już podczas zdjęć. Według części osób z produkcji miało to prowadzić do wielogodzinnych opóźnień. Jedno ze źródeł określiło takie zachowanie wręcz mianem „zawodowego samobójstwa”. Szczególnie że na planie czekali podobno między innymi wyraźnie zniecierpliwieni Pierce Brosnan oraz Helen Mirren. Miało to doprowadzać do wielu napięć.

GramTV przedstawia:

Doniesienia sugerują również, że aktor nie był zadowolony z kierunku, w którym rozwijał się serial. Początkowo historia miała mocniej skupiać się na jego bohaterze, ale z czasem coraz większą rolę zaczęły odgrywać postacie grane właśnie przez Brosnana i Mirren. Warto jednak zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy wokół Tom Hardy pojawiają się opowieści o trudnym charakterze na planie. O podobnych sytuacjach wspominał wcześniej choćby George Miller podczas pracy nad Mad Max: Na drodze gniewu. Reżyser mówił wtedy, że Hardy bywał wycofany i często trzeba było „wyciągać go z przyczepy”.

W swojej autobiografii aktora wspominał też Patrick Stewart. Gwiazda Star Trek: Nemesis pisała, że młody wtedy Hardy trzymał się z dala od reszty obsady i praktycznie nie integrował się z ekipą. Mimo kontrowersji Hardy wciąż pozostaje jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. Widzowie kojarzą go między innymi z filmu Mroczny Rycerz powstaje, Venom czy Zjawa. Aktor ma też podobno wystąpić w nowym filmie reżyserowanym przez Seana Penna, którego zdjęcia mają ruszyć jeszcze tego lata. Czas pokaże, czy wyrzucenie go ze Strefy gangsterów faktycznie przełoży się negatywnie na jego karierę.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/27/tom-hardy-career-suicide

Tagi:

Popkultura
serial
kontrowersje
aktor
Tom Hardy
Helen Mirren
Pierce Brosnan
SkyShowtime
Paramount+
serial kryminalny
film gangsterski
serial telewizyjny
MobLand
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112