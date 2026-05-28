Tom Hardy w ten sposób popełnił "zawodowe samobójstwo"

Doniesienia sugerują również, że aktor nie był zadowolony z kierunku, w którym rozwijał się serial. Początkowo historia miała mocniej skupiać się na jego bohaterze, ale z czasem coraz większą rolę zaczęły odgrywać postacie grane właśnie przez Brosnana i Mirren. Warto jednak zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy wokół Tom Hardy pojawiają się opowieści o trudnym charakterze na planie. O podobnych sytuacjach wspominał wcześniej choćby George Miller podczas pracy nad Mad Max: Na drodze gniewu. Reżyser mówił wtedy, że Hardy bywał wycofany i często trzeba było „wyciągać go z przyczepy”.

W swojej autobiografii aktora wspominał też Patrick Stewart. Gwiazda Star Trek: Nemesis pisała, że młody wtedy Hardy trzymał się z dala od reszty obsady i praktycznie nie integrował się z ekipą. Mimo kontrowersji Hardy wciąż pozostaje jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. Widzowie kojarzą go między innymi z filmu Mroczny Rycerz powstaje, Venom czy Zjawa. Aktor ma też podobno wystąpić w nowym filmie reżyserowanym przez Seana Penna, którego zdjęcia mają ruszyć jeszcze tego lata. Czas pokaże, czy wyrzucenie go ze Strefy gangsterów faktycznie przełoży się negatywnie na jego karierę.