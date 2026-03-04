Drugi sezon Obcy: Ziemia już teraz składa hołd filmowi Obcy - ósmy pasażer Nostromo. Ale nie wprost

Pierwszy sezon Obcy: Ziemia okazał się jednym z największych serialowych sukcesów ubiegłego roku, zbierając solidne recenzje i przyciągając przed ekrany szeroką publiczność – zarówno fanów marki, jak i nowych widzów. Nic więc dziwnego, że stacja FX (a ściślej – Disney) stosunkowo szybko podjęła decyzję o zamówieniu drugiego sezonu, nie chcąc tracić impetu popularności produkcji. Wieści o drugim sezonie rozeszły się już w ubiegłym roku, ale przez długi czas brakowało konkretnych informacji o postępach prac. Teraz pojawiła się długo wyczekiwana aktualizacja.

Obcy: Ziemia – nowe informacje o sezonie drugim

Producent wykonawczy serialu, Dana Gonzales, opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie tabliczki z planu zdjęciowego z logo produkcji i swoim nazwiskiem. Fotografia została wykonana w Pinewood Studios w Buckinghamshire – miejscu szczególnym dla fanów serii. To właśnie tam powstawał legendarny film Obcy – ósmy pasażer Nostromo w reżyserii Ridley Scott.