Obcy: Ziemia w końcu odpowiada na pytanie fanów, które dręczy ich od dekad

Jakub Piwoński
2025/08/27 16:10
4. odcinek ujawnił ciekawą informację.

Serial Obcy: Ziemia od samego początku zaskakuje fanów serii. Wcześniej pisaliśmy o tym, że serial znalazł sposób na to, by wpisać się w kontinuum fabularne serii. Showrunner Noah Hawley i jego zespół systematycznie dostarczają nowych ciekawostek: od nieznanych stworzeń, przez intrygujące koncepcje, po odpowiedzi na pytania, które od lat nurtowały fanów.

Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia

Odcinek “Obserwacje” ujawnia nazwy megakorporacji z uniwersum Obcego

Najświeższa z nich pojawia się w 4. odcinku pt. Obserwacja. Nowy epizod ujawnia pełną listę pięciu megakorporacji rządzących Ziemią i kosmosem – szczegóły, o które zagorzali fani pytali od dekad. Są to:

  • Weyland-Yutani – najsłynniejsza firma w uniwersum, odpowiedzialna za incydenty z ksenomorfami w niemal każdym filmie.
  • Prodigy – główny temat serialu, specjalizujący się w technologii androidów i tzw. „hybryd”, pozwalających ludzkiej świadomości istnieć w ciele syntezatora.
  • Dynamic – wspomniana wcześniej w pierwszym odcinku, szczegóły nieznane.
  • Threshhold – szczegóły nieznane.
  • Lynch – szczegóły nieznane.

GramTV przedstawia:

Scena, w której dziecięce cyborgi podczas beztroskiej rozmowy omawiają radę rządzącą Ziemią, wyjaśnia, że korporacje podzieliły między siebie władzę po upadku dawnych systemów demokratycznych. Joe Hermit (Alex Lawther) tłumaczy, że pięć firm stworzyło radę, która teraz „wspólnie zarządza wszystkim”.

Jednocześnie już po czterech odcinkach widać, że korporacje nie działają w pełnej zgodzie. Hermit sugeruje, że nadchodzi spotkanie „piątki”, by rozstrzygnąć spór między Weyland-Yutani a Prodigy o posiadanie obcych okazów. Czy pozostałe firmy odegrają większą rolę w kolejnych odcinkach lub sezonach, dopiero się okaże. Warto dodać, że serial Obcy: Ziemia okazał się hitem na Disney+.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/alien-the-5-corporations-ruling-earth-explained-episode-4/

Popkultura
science fiction
ciekawostki
Alien
Disney +
Alien: Earth
serial telewizyjny
Obcy: Ziemia
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

