Obcy: Ziemia w końcu odpowiada na pytanie fanów, które dręczy ich od dekad

Serial Obcy: Ziemia od samego początku zaskakuje fanów serii. Wcześniej pisaliśmy o tym, że serial znalazł sposób na to, by wpisać się w kontinuum fabularne serii. Showrunner Noah Hawley i jego zespół systematycznie dostarczają nowych ciekawostek: od nieznanych stworzeń, przez intrygujące koncepcje, po odpowiedzi na pytania, które od lat nurtowały fanów.
Odcinek “Obserwacje” ujawnia nazwy megakorporacji z uniwersum Obcego
Najświeższa z nich pojawia się w 4. odcinku pt. Obserwacja. Nowy epizod ujawnia pełną listę pięciu megakorporacji rządzących Ziemią i kosmosem – szczegóły, o które zagorzali fani pytali od dekad. Są to:
- Weyland-Yutani – najsłynniejsza firma w uniwersum, odpowiedzialna za incydenty z ksenomorfami w niemal każdym filmie.
- Prodigy – główny temat serialu, specjalizujący się w technologii androidów i tzw. „hybryd”, pozwalających ludzkiej świadomości istnieć w ciele syntezatora.
- Dynamic – wspomniana wcześniej w pierwszym odcinku, szczegóły nieznane.
- Threshhold – szczegóły nieznane.
- Lynch – szczegóły nieznane.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!