Netflix podkręca atmosferę przed finałem Stranger Things publikując nowe plakaty z bohaterami serialu

Netflix coraz mocniej rozgrzewa oczekiwania przed premierą finałowych odcinków 5. sezonu Stranger Things. Platforma opublikowała właśnie serię nowych plakatów prezentujących głównych bohaterów kultowej produkcji braci Duffer – to kolejny element kampanii, która ma przypomnieć widzom, że nadchodzi wielki finał tej przygody.

Stranger Things – nowe plakaty sezonu 5

Ostatni sezon został podzielony na trzy części. Pierwsza debiutowała 26 listopada. Druga – obejmująca trzy epizody – trafi na platformę w wyjątkowym terminie, bo w Boże Narodzenie, 26 grudnia. Kulminacją serialowej historii będzie finałowy odcinek zaplanowany na 1 stycznia. Co więcej, Netflix przygotował dla fanów dodatkową atrakcję: ostatni epizod zostanie pokazany również w kinach, by miłośnicy serii mogli przeżyć go na dużym ekranie.