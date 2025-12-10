Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix podkręca atmosferę przed finałem Stranger Things publikując nowe plakaty z bohaterami serialu

Jakub Piwoński
2025/12/10 11:40
Finał 5. sezonu zadebiutuje pod koniec grudnia. Odcinek ostatni, epilog, pojawi się 1 stycznia.

Netflix coraz mocniej rozgrzewa oczekiwania przed premierą finałowych odcinków 5. sezonu Stranger Things. Platforma opublikowała właśnie serię nowych plakatów prezentujących głównych bohaterów kultowej produkcji braci Duffer – to kolejny element kampanii, która ma przypomnieć widzom, że nadchodzi wielki finał tej przygody.

Stranger Things – nowe plakaty sezonu 5

Ostatni sezon został podzielony na trzy części. Pierwsza debiutowała 26 listopada. Druga – obejmująca trzy epizody – trafi na platformę w wyjątkowym terminie, bo w Boże Narodzenie, 26 grudnia. Kulminacją serialowej historii będzie finałowy odcinek zaplanowany na 1 stycznia. Co więcej, Netflix przygotował dla fanów dodatkową atrakcję: ostatni epizod zostanie pokazany również w kinach, by miłośnicy serii mogli przeżyć go na dużym ekranie.

W obsadzie powracają wszystkie kluczowe twarze, m.in. Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink i Joe Keery. Ponownie zobaczymy także Jamiego Campbella Bowera jako przerażającego Vecnę. Aktor w rozmowie z Deadline zdradził, że nadchodzące odcinki mają „trzymać widzów na krawędzi fotela” i są jedynie „wybuchowym przygotowaniem” do emocjonującego finału.

Opublikowane plakaty podkreślają intensywny klimat nadchodzącej odsłony i zapowiadają, że Hawkins czeka ostatnia, największa konfrontacja. Premiery finału już blisko, a Netflix nie pozwoli o tym zapomnieć.

Źródło:https://deadline.com/gallery/stranger-things-season-5-volume-2-netflix-character-posters/stranger-things-season-5-netflix-poster-06/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


