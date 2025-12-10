W serialu Tomb Raider pojawi się wielka gwiazda. Znacie ją z serii Obcy

Nowa odsłona Tomb Raidera od Amazona nabiera rozpędu, a obsada zaczyna prezentować ciekawe, szczególnie po nowym wzmocnieniu. Wiemy już od jakiegoś czasu, że w rolę młodej Lary Croft wcieli się Sophie Turner. Teraz portal Deadline donosi o kolejnym głośnym nazwisku. Według źródeł, rozmowy z twórcami prowadzi sama Sigourney Weaver – legenda kina science fiction, znana fanom przede wszystkim jako Ripley z serii Obcy.

Sigourney Weaver negocjuje rolę w Tomb Raider

Choć Amazon nie potwierdza jeszcze jej angażu, negocjacje mają być na zaawansowanym etapie. Jeśli dojdą do skutku, będzie to jedno z najgłośniejszych wzmocnień obsady w historii adaptacji Tomb Raidera. Weaver od lat związana jest z wysokobudżetowymi projektami – ostatnio pojawiła się w serii Avatar, który wkrótce zadebiutuje w trzeciej odsłonie. Na razie jednak nie ujawniono, jaką postać miałaby zagrać w przygodowej opowieści o najsłynniejszej archeolożce popkultury.