W serialu Tomb Raider pojawi się wielka gwiazda. Znacie ją z serii Obcy

Jakub Piwoński
2025/12/10 13:40
Sophie Turner dostała właśnie wielkie wsparcie.

Nowa odsłona Tomb Raidera od Amazona nabiera rozpędu, a obsada zaczyna prezentować ciekawe, szczególnie po nowym wzmocnieniu. Wiemy już od jakiegoś czasu, że w rolę młodej Lary Croft wcieli się Sophie Turner. Teraz portal Deadline donosi o kolejnym głośnym nazwisku. Według źródeł, rozmowy z twórcami prowadzi sama Sigourney Weaver – legenda kina science fiction, znana fanom przede wszystkim jako Ripley z serii Obcy.

Sigourney Weaver negocjuje rolę w Tomb Raider

Choć Amazon nie potwierdza jeszcze jej angażu, negocjacje mają być na zaawansowanym etapie. Jeśli dojdą do skutku, będzie to jedno z najgłośniejszych wzmocnień obsady w historii adaptacji Tomb Raidera. Weaver od lat związana jest z wysokobudżetowymi projektami – ostatnio pojawiła się w serii Avatar, który wkrótce zadebiutuje w trzeciej odsłonie. Na razie jednak nie ujawniono, jaką postać miałaby zagrać w przygodowej opowieści o najsłynniejszej archeolożce popkultury.

Przypomnijmy, że serial powstaje pod okiem Phoebe Waller-Bridge, autorki Fleabag, która ma zapewnić produkcji świeży ton i charakterystyczny humor. W zespole twórców znaleźli się także Chad Hodge (Miasteczko Wayward Pines) i Jonathan Van Tulleken (Szogun). Zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku. Fani serii mogą więc zacierać ręce – wszystko wskazuje na to, że Lara Croft doczeka się jednej z najbardziej ambitnych ekranowych interpretacji w historii marki.

Warto podkreślić, że już jutro, 11 grudnia, na Netflix zadebiutuje drugi sezon animowanego serialu Tomb Raider: Legenda Lary Croft. Wiemy także, że fani gier mogą spodziewać się zapowiedzi nowej odsłony serii.

Źródło:https://www.ign.com/articles/tomb-raider-sigourney-weaver-in-talks-to-join-live-action-prime-video-show

Jakub Piwoński

