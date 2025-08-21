Ten serial science fiction okazał się hitem na Disney+. Oglądalność liczona w milionach

Pozytywne recenzje idą w parze z wysoką oglądalnością. Pierwszy odcinek serialu Obcy: Ziemia wzbudził ogromne zainteresowanie widzów, notując 9,2 miliona wyświetleń na całym świecie w ciągu zaledwie sześciu dni od premiery na platformach Hulu i Disney+. Wynik został obliczony na podstawie całkowitego czasu oglądania podzielonego przez długość odcinka.

Informacje tę potwierdza serwis Flixpatrol, który wskazuje, że serial Obcy: Ziemia jest obecnie serialem Disney+ z najwyższą oglądalnością. Warto dodać, że produkcja emitowana jest także na amerykańskiej antenie FX, gdzie generuje kolejne odsłony.

Obcy: Ziemia hitem na Disney+

Obcy: Ziemia to pierwszy telewizyjny projekt w kultowej serii, którego akcja rozgrywa się dwa lata przed wydarzeniami z klasycznego filmu Ridleya Scotta z 1979 roku. Fabuła przenosi widzów do roku 2120, kiedy światem włada pięć potężnych korporacji: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic i Threshold. W tej rzeczywistości obok ludzi funkcjonują cyborgi oraz syntetyki, a prawdziwą rewolucję stanowią hybrydy – humanoidalne roboty przesiąknięte ludzką świadomością. Pierwszy prototyp, Wendy, staje się początkiem wyścigu o nieśmiertelność. Jej losy komplikują się, gdy w Prodigy City dochodzi do katastrofy statku kosmicznego Weyland-Yutani, a hybrydy napotykają na przerażające, nieznane formy życia.