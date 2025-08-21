Ten serial science fiction okazał się hitem na Disney+. Oglądalność liczona w milionach

Pozytywne recenzje idą w parze z wysoką oglądalnością. Pierwszy odcinek serialu Obcy: Ziemia wzbudził ogromne zainteresowanie widzów, notując 9,2 miliona wyświetleń na całym świecie w ciągu zaledwie sześciu dni od premiery na platformach Hulu i Disney+. Wynik został obliczony na podstawie całkowitego czasu oglądania podzielonego przez długość odcinka.
Informacje tę potwierdza serwis Flixpatrol, który wskazuje, że serial Obcy: Ziemia jest obecnie serialem Disney+ z najwyższą oglądalnością. Warto dodać, że produkcja emitowana jest także na amerykańskiej antenie FX, gdzie generuje kolejne odsłony.
Obcy: Ziemia hitem na Disney+
Obcy: Ziemia to pierwszy telewizyjny projekt w kultowej serii, którego akcja rozgrywa się dwa lata przed wydarzeniami z klasycznego filmu Ridleya Scotta z 1979 roku. Fabuła przenosi widzów do roku 2120, kiedy światem włada pięć potężnych korporacji: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic i Threshold. W tej rzeczywistości obok ludzi funkcjonują cyborgi oraz syntetyki, a prawdziwą rewolucję stanowią hybrydy – humanoidalne roboty przesiąknięte ludzką świadomością. Pierwszy prototyp, Wendy, staje się początkiem wyścigu o nieśmiertelność. Jej losy komplikują się, gdy w Prodigy City dochodzi do katastrofy statku kosmicznego Weyland-Yutani, a hybrydy napotykają na przerażające, nieznane formy życia.
GramTV przedstawia:
W główną rolę Wendy wciela się Sydney Chandler. Obok niej w obsadzie znaleźli się m.in. Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Essie Davis, Lily Newmark, Erana James, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Kit Young, Diêm Camille, Moe Bar-El oraz Sandra Yi Sencindiver. Miały już premierę trzy odcinki, a serial będzie emitowany w Polsce na Disney+ aż do 24 września. Przeczytajcie także o tym, w jaki sposób serial składa hołd pierwszemu Obcemu, oraz dlaczego produkcja w zaskakujący sposób nawiązuje do Piotrusia Pana.