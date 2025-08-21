Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten serial science fiction okazał się hitem na Disney+. Oglądalność liczona w milionach

Jakub Piwoński
2025/08/21 14:30
1
0

Disney ma powody do zadowolenia.

Pozytywne recenzje idą w parze z wysoką oglądalnością. Pierwszy odcinek serialu Obcy: Ziemia wzbudził ogromne zainteresowanie widzów, notując 9,2 miliona wyświetleń na całym świecie w ciągu zaledwie sześciu dni od premiery na platformach Hulu i Disney+. Wynik został obliczony na podstawie całkowitego czasu oglądania podzielonego przez długość odcinka.

Informacje tę potwierdza serwis Flixpatrol, który wskazuje, że serial Obcy: Ziemia jest obecnie serialem Disney+ z najwyższą oglądalnością. Warto dodać, że produkcja emitowana jest także na amerykańskiej antenie FX, gdzie generuje kolejne odsłony.

Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia

Obcy: Ziemia hitem na Disney+

Obcy: Ziemia to pierwszy telewizyjny projekt w kultowej serii, którego akcja rozgrywa się dwa lata przed wydarzeniami z klasycznego filmu Ridleya Scotta z 1979 roku. Fabuła przenosi widzów do roku 2120, kiedy światem włada pięć potężnych korporacji: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic i Threshold. W tej rzeczywistości obok ludzi funkcjonują cyborgi oraz syntetyki, a prawdziwą rewolucję stanowią hybrydy – humanoidalne roboty przesiąknięte ludzką świadomością. Pierwszy prototyp, Wendy, staje się początkiem wyścigu o nieśmiertelność. Jej losy komplikują się, gdy w Prodigy City dochodzi do katastrofy statku kosmicznego Weyland-Yutani, a hybrydy napotykają na przerażające, nieznane formy życia.

GramTV przedstawia:

W główną rolę Wendy wciela się Sydney Chandler. Obok niej w obsadzie znaleźli się m.in. Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Essie Davis, Lily Newmark, Erana James, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Kit Young, Diêm Camille, Moe Bar-El oraz Sandra Yi Sencindiver. Miały już premierę trzy odcinki, a serial będzie emitowany w Polsce na Disney+ aż do 24 września. Przeczytajcie także o tym, w jaki sposób serial składa hołd pierwszemu Obcemu, oraz dlaczego produkcja w zaskakujący sposób nawiązuje do Piotrusia Pana.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/alien-earth-premiere-ratings-views-1236493514/

Tagi:

Popkultura
Disney
science fiction
Obcy
Disney+
serial SF
Obcy: Ziemia
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
1
FallingStickman
Gramowicz
Dzisiaj 15:18

Dobrze się to ogląda (choć przyznam, że bardziej jak Łowce Androidów niż Obcego), ale mam kilka zastrzeżeń po pierwszych dwóch odcinkach.Po pierwsze "dzieci" w serialu, które mają mięć tak między 10 a 12 lat, są napisane i w większości zagrane, jakby miały 7. Po drugie, twórcy mogli by trochę jednak bardziej przywiązywali uwagę do logiki - jest spora ilość sen, które ewidentnie są tylko po to, żeby "wyglądać", a sciencie, z sciencie-fiction jest pomijane. Kłuje to w oczy. Np. (bez spoilerów), jest scena, w której Obcy morduje grupę ludzi. Zabija ich poza kadrem, ale i dźwięk i czas całego zdarzenia sugerują, że ludzie uciekają przed poczwarą gdzie tylko mogą. Natomiast kiedy widzimy wynik tego mordu, to praktycznie wszystkie zwłoki leżą praktycznie na kupie i to w taki sposób, jakby praktycznie nikt nie reagował na atak. Ale tego typu "bzdur" scenariuszowych jest znacznie więcej.I taka lekka dygresja z mojej strony jeszcze co do samego obcego, choć pewnie jestem w mniejszości. Mimo, że sam "rodzaj" potwora jest bardzo zbliżony do tego z Obcego 1, bo powstał z tego samego organizmu (człowiek), to jest drastycznie szybszy i mocniejszy (do przesady). Zobaczymy jak będzie z kolejnymi odcinkami, ale póki co i tak jest lepiej niż w przypadku ostatnich 3 filmów.




