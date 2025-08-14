W ten sposób Obcy: Ziemia może naprawić jeden z największych problemów serii

Serial rozgrywa się przed wydarzeniami z Obcy – ósmy pasażer Nostromo.

Wczoraj na Disney+ zadebiutowały pierwsze odcinki serialu Obcy: Ziemia. Produkcja Noaha Hawleya (Fargo, Legion) umieszcza akcję dwa lata przed wydarzeniami z Obcego (1979), celowo pomijając wątki z Prometeusza i Przymierza. To odważna decyzja, która może pomóc naprawić jeden z największych problemów z ciągłością całej serii. Obcy: Ziemia jest w stanie rozwiązać problem ciągłości serii? W serialu statek korporacji Weyland-Yutani, USCSS Maginot, po 70-letniej misji w najdalszych zakątkach kosmosu rozbija się na Ziemi. Na pokładzie znajdują się m.in. jaja ksenomorfów, schwytane podczas wyprawy w poszukiwaniu niebezpiecznych form życia. Ten zabieg fabularny wprowadza ważny retcon, czyli wsteczną zmianę ciągłości fabularnej: Weyland-Yutani wiedziało o istnieniu ksenomorfów dekady przed wydarzeniami z pierwszego filmu, traktując je jako potencjalną broń biologiczną.

Fani spekulują, że Maginot mógł zostać wysłany z konkretną misją — np. odnalezienia zbuntowanego androida Davida lub statku Covenant z Przymierza. Jeśli tak, mogłoby to wyjaśnić, w jaki sposób załoga natrafiła na jaja facehuggerów. To również dodaje nowy kontekst do losu Nostromo — wyglądałoby na to, że załoga Ripley mogła zostać celowo wysłana na LV-426 jako „mięso armatnie” w kolejnym podejściu do pozyskania próbki.

GramTV przedstawia:

Choć Obcy: Ziemia rozgrywa się długo przed Obcym: Romulus (który rozgrywa się po pierwszym Obcym), może pełnić rolę pomostu w budowaniu spójniejszego tła fabularnego. Pokazuje bowiem, że obsesja Weyland-Yutani na punkcie ksenomorfów nie jest wynikiem pojedynczego incydentu, lecz wieloletnich, prowadzonych w tajemnicy projektów badawczych. To tłumaczy, dlaczego w Romulusie korporacja działa z tak dużą determinacją i przygotowaniem. Warto przypomnieć, że pierwsze recenzje serialu są bardzo pozytywne — na Rotten Tomatoes serial cieszy się wysokimi ocenami zarówno krytyków, jak i widzów. Serial składa się z ośmiu odcinków. Emisja na Disney+ potrwa do 24 września. Przeczytaj recenzję serialu Obcy: Ziemia

Przeczytaj ranking wszystkich filmów z serii Obcy

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.





