Obcy: Ziemia składa hołd pierwszemu Obcemu już na samym początku serialu. Zauważyliście to?

W serialu Obcy: Ziemia można znaleźć nawiązania do innych produkcji serii, w tym do ikonicznej sceny z Obcy – ósmy pasażer Nostromo.

Nowy serial Obcy: Ziemia wprowadza kultową markę w świat telewizji, a już od pierwszych minut daje jasny sygnał, że twórcy chcą nawiązać do dziedzictwa Ridleya Scotta. Pierwsza scena produkcji jest bowiem niemal wiernym odbiciem otwarcia oryginalnego Obcego z 1979 roku.

Obcy: Ziemia składa hołd pierwszemu Obcemu już na samym początku serialu

Akcja serialu rozgrywa się w roku 2120, dwa lata przed wydarzeniami znanymi z Obcego. W pilocie załoga frachtowca USCSS Maginot budzi się z hibernacji, by chwilę później usiąść do wspólnego posiłku – dokładnie tak, jak załoga Nostromo w filmie Scotta. Podobieństw jest więcej: od subtelnych motywów muzycznych po sposób, w jaki stopniowo wyłania się tytuł produkcji na ekranie.