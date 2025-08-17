Obcy: Ziemia składa hołd pierwszemu Obcemu już na samym początku serialu. Zauważyliście to?

W serialu Obcy: Ziemia można znaleźć nawiązania do innych produkcji serii, w tym do ikonicznej sceny z Obcy – ósmy pasażer Nostromo.
Nowy serial Obcy: Ziemia wprowadza kultową markę w świat telewizji, a już od pierwszych minut daje jasny sygnał, że twórcy chcą nawiązać do dziedzictwa Ridleya Scotta. Pierwsza scena produkcji jest bowiem niemal wiernym odbiciem otwarcia oryginalnego Obcego z 1979 roku.
Obcy: Ziemia składa hołd pierwszemu Obcemu już na samym początku serialu
Akcja serialu rozgrywa się w roku 2120, dwa lata przed wydarzeniami znanymi z Obcego. W pilocie załoga frachtowca USCSS Maginot budzi się z hibernacji, by chwilę później usiąść do wspólnego posiłku – dokładnie tak, jak załoga Nostromo w filmie Scotta. Podobieństw jest więcej: od subtelnych motywów muzycznych po sposób, w jaki stopniowo wyłania się tytuł produkcji na ekranie.
Obcy: Ziemia szybko przypomina więc widzom, z czym mają do czynienia. Ksenomorf wymyka się spod kontroli, morduje członków załogi i doprowadza do katastrofy statku na Ziemi, co otwiera zupełnie nowy rozdział w historii serii. Drugi odcinek zmienia ton na bardziej akcyjny, przypominając klimat Obcych Jamesa Camerona – elitarni żołnierze stają do walki z potworem w rozległym kompleksie mieszkalnym.
Twórcy serialu balansują między nostalgią a nowymi rozwiązaniami – nawiązania do klasyków nie dominują, lecz podkreślają ducha całej sagi. Produkcja wpisuje się tym samym w trend odświeżania marki Obcy, zapoczątkowany sukcesem filmu Obcy: Romulus” Fede Álvareza w 2024 roku. W pewnym sensie serial Obcy: Ziemia rozwiązuje też pewien problem serii, związany z filmami Prometeusz i Obcy: Przymierze, będąc łącznikiem fabularnym.
Pierwsze recenzje sugerują, że Obcy: Ziemia może być początkiem nowej ery dla serii. Czekamy na kolejne odcinki serialu emitowanego na Disney+ do 24 września.
