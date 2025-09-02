Ubisoft potwierdza: „Rayman jest w dobrych rękach”. Trwają prace nad przyszłością marki

Rayman narodził się w Ubisoft Montpellier w 1995 roku i przez ostatnie 30 lat przeżywał wiele przygód dzięki studiom na całym świecie, takim jak Ubisoft Paris, Ubisoft Milan czy Ubisoft Annecy.

Od teraz, na naszych kanałach społecznościowych, chcemy celebrować tę niezwykłą historię, spoglądając w przeszłość. W najbliższych miesiącach będziemy dzielić się materiałami zza kulis, anegdotami, wywiadami z twórcami, grafikami koncepcyjnymi i wieloma innymi treściami.

Rayman nie mógłby stać się taką legendą bez was, fanów. To dzięki wam jego dziedzictwo wciąż rośnie i jesteśmy wam za to ogromnie wdzięczni.

Jak mówiliśmy wcześniej, bardzo utalentowany zespół w Ubisoft Montpellier i Ubisoft Milan pracuje obecnie wspólnie nad przyszłością Raymana. Nie spodziewajcie się wieści zbyt szybko, ale możecie być pewni, że Rayman jest w dobrych rękach. – czytamy w komunikacie.