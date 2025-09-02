Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft potwierdza: „Rayman jest w dobrych rękach”. Trwają prace nad przyszłością marki

Patrycja Pietrowska
2025/09/02
Rayman obchodzi 30-lecie.

Pojawiły się dobre wieści dla fanów Raymana. Ubisoft Montpellier i Ubisoft Milan „pracuje obecnie wspólnie nad przyszłością” kultowej postaci. Informację tę przekazał Loic Gounon, producent marki, w specjalnej wiadomości wideo, nagranej z okazji 30. rocznicy powstania serii.

Rayman powraca? Ubisoft Montpellier i Milan pracują nad przyszłością kultowej serii

Gounon w swojej wypowiedzi jasno podkreślił, że „bardzo utalentowany zespół” składający się z deweloperów z obu wspomnianych studiów pracuje nad kształtowaniem przyszłości uniwersum Raymana. Jednocześnie zaznaczył, by nie spodziewać się szybkich ogłoszeń dotyczących tego projektu, wskazując na to, że prace są we wczesnej fazie.

Rayman narodził się w Ubisoft Montpellier w 1995 roku i przez ostatnie 30 lat przeżywał wiele przygód dzięki studiom na całym świecie, takim jak Ubisoft Paris, Ubisoft Milan czy Ubisoft Annecy.

Od teraz, na naszych kanałach społecznościowych, chcemy celebrować tę niezwykłą historię, spoglądając w przeszłość. W najbliższych miesiącach będziemy dzielić się materiałami zza kulis, anegdotami, wywiadami z twórcami, grafikami koncepcyjnymi i wieloma innymi treściami.

Rayman nie mógłby stać się taką legendą bez was, fanów. To dzięki wam jego dziedzictwo wciąż rośnie i jesteśmy wam za to ogromnie wdzięczni.

Jak mówiliśmy wcześniej, bardzo utalentowany zespół w Ubisoft Montpellier i Ubisoft Milan pracuje obecnie wspólnie nad przyszłością Raymana. Nie spodziewajcie się wieści zbyt szybko, ale możecie być pewni, że Rayman jest w dobrych rękach. – czytamy w komunikacie.

Warto przypomnieć, że już w październiku ubiegłego roku pojawiły się doniesienia związane z powrotem Raymana. Co więcej, w maju bieżącego roku Ubisoft Milan zamieścił oferty pracy na stanowiska animatora 3D rozgrywki oraz starszego projektanta gier, poszukując specjalistów do pracy nad „prestiżowym tytułem AAA z marki Rayman”.

Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na kolejne, dobre wieści ze strony Ubisoftu.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/09/ubisoft-montpellier-and-ubisoft-milan-working-together-on-the-future-of-rayman

