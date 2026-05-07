Nintendo ma szykować filmowe uniwersum Mario. Peach i Luigi mogą dostać własne produkcje

W tym roku na ekranach kin zagościł drugi film z uniwersum Super Mario, za którym stoi Illumination. I niewykluczone, że na tym się bynajmniej nie skończy.

Już teraz pojawiają się plotki o kolejnych projektach. Czyżby wąsaty hydraulik w nadchodzących latach miał opanować kina? Szykuje się filmowe uniwersum Mario? Jak podaje insider o nicku D001, faktycznie może tak być. Według niego Universal Pictures, Nintendo oraz Illumination zamierzają przygotować kilka produkcji, których akcja dziać się będzie w uniwersum Super Mario. Jednym z nich miałby być film, którego fabuła skupiałaby się na postaci Księżniczki Peach, czyli władczyni Grzybowego Królestwa. Obraz z lubującą się w różowych sukienkach bohaterką miałby, według szacunków, trafić na duży ekran już w 2031 roku. Ale to nie wszystko, bo w międzyczasie twórcy mają też pracować nad ekranizacją serii Luigi’s Mansion, co oznaczałoby, że i wyższy w braci Mario otrzyma swój własny film.

To oczywiście nie koniec, bo od pewnego czasu mówi się też o Super Mario Bros. Film 3. Przy okazji promocji tegorocznej odsłony parę z ust w kwestii premiery w 2029 roku puścił Jack Black, który podkłada głos głównemu antagoniście serii – potężnemu Bowserowi. – Nie zdziwcie się, jeśli usłyszycie to następnym razem. To było dobre w 2029 roku. Wielkie dzięki za poświęcony czas, chłopaki – stwierdził aktor, który podczas wywiadu z Cinemex wykonał improwizowany utwór. Trudno powiedzieć, czy jego ówczesne słowa były tylko zwykłym żartem, czy też 56-latek zapomniał ugryźć się w język. Niemniej miałoby to sens, bo przecież pierwszy i drugi film również dzieliły 3 lata.

Na razie Nintendo może świętować osiągnięcie Super Mario Galaxy Film. Co prawda obraz nie został najlepiej przyjęty przez krytyków, a i u nas otrzymał ocenę zaledwie 3,5 na 10, ale dla finansów Japończyków nie ma to znaczenia. Produkcja okazała się kasowym sukcesem i tylko w ciągu pierwszych dwóch dni zarobił łącznie 59,1 miliona dolarów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

