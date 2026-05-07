Zaloguj się lub Zarejestruj

Star Fox wraca, ale nie tak, jak chcieli fani. Nintendo odświeża klasyka po raz trzeci

Maciej Petryszyn
2026/05/07 10:40
0
0

O możliwym powrocie marki Star Fox plotkowano już od dawna. Zaczęło się od nieoficjalnych informacji.

Gdy zaś Fox McCloud niespodziewanie pojawił się w Super Mario Galaxy Film, sprawa wydawała się przesądzona. I o to jest – nowa gra, chociaż z tym “nowa” to nie przesadzajmy.

Star Fox
Star Fox

Star Fox wraca, ale nie jako nowa gra, a remake

Niektórzy mogą być rozczarowani, ale Nintendo bynajmniej nie zafundowało nam zupełnie nowej produkcji z uniwersum Star Fox. Zamiast tego podczas zorganizowanego nagle Nintendo Direct ujawniono, iż na Nintendo Switch 2 zmierza Star Fox – remake Star Fox 64 (znanego też jako Lylat Wars), które ukazało się jeszcze w 1994 roku na Nintendo 64. Co ciekawe, to już trzecie odświeżenie tej legendarnej produkcji. Poprzednie miały miejsce w 2011 roku za sprawą Star Fox 64 3D na Nintendo 3DS oraz w roku 2016 przy okazji premiery Star Fox Zero na Wii U. Najwyraźniej Japończycy uznali, że dwa remake’i to za mało i bez trzeciego zdecydowanie się nie obejdzie.

Co więc przyniesie nam Star Fox A.D. 2026? W grze, poza poprawioną grafiką, pojawią się m.in. nowe, nieobecne w oryginale cutscenki oraz sceny odpraw przed misjami. Inną nowością, która ucieszy fanów serii, będzie prolog, w którym pokierujemy poczynaniami Jamesa McClouda, ojca głównego bohatera. Poza standardową kampanią pojawi się kilka opcji na urozmaicenie rozgrywki. To m.in. tryb wyzwań, ale też Battle Mode z pojedynkami 4 na 4. Możliwa będzie również zabawa w coopie, w ramach którego jedna osoba będzie kierować statkiem, a druga prowadzić ostrzał. Nintendo obiecuje jednocześnie wsparcie dla funkcji GameShare, celowania joy-conem z funkcją myszy, a nawet… oryginalnego kontrolera z Nintendo 64.

GramTV przedstawia:

Remake Star Fox zadebiutuje na rynku 25 czerwca 2026, trafiając jedynie na konsolę Nintendo Switch 2. A cena? Cóż… Tutaj japoński gigant nie szedł na kompromisy. Na oficjalnej stronie Nintendo eShop za nadchodzącą produkcję zapłacimy 212,80 zł, czyli tyle, ile mniej więcej za typową nową produkcję na NS2. Niestety w grze nie uświadczymy języka polskiego.

Tagi:

News
Nintendo
multiplayer
oficjalna zapowiedź
remake
single-player
Star Fox
Switch 2
Nintendo Switch 2
Star Fox 64
Lylat Wars
Rail shooter
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112