Star Fox wraca, ale nie tak, jak chcieli fani. Nintendo odświeża klasyka po raz trzeci

Gdy zaś Fox McCloud niespodziewanie pojawił się w Super Mario Galaxy Film, sprawa wydawała się przesądzona. I o to jest – nowa gra, chociaż z tym “nowa” to nie przesadzajmy.

Star Fox wraca, ale nie jako nowa gra, a remake

Niektórzy mogą być rozczarowani, ale Nintendo bynajmniej nie zafundowało nam zupełnie nowej produkcji z uniwersum Star Fox. Zamiast tego podczas zorganizowanego nagle Nintendo Direct ujawniono, iż na Nintendo Switch 2 zmierza Star Fox – remake Star Fox 64 (znanego też jako Lylat Wars), które ukazało się jeszcze w 1994 roku na Nintendo 64. Co ciekawe, to już trzecie odświeżenie tej legendarnej produkcji. Poprzednie miały miejsce w 2011 roku za sprawą Star Fox 64 3D na Nintendo 3DS oraz w roku 2016 przy okazji premiery Star Fox Zero na Wii U. Najwyraźniej Japończycy uznali, że dwa remake’i to za mało i bez trzeciego zdecydowanie się nie obejdzie.