Star Fox wraca, ale nie tak, jak chcieli fani. Nintendo odświeża klasyka po raz trzeci

O możliwym powrocie marki Star Fox plotkowano już od dawna. Zaczęło się od nieoficjalnych informacji.
Gdy zaś Fox McCloud niespodziewanie pojawił się w Super Mario Galaxy Film, sprawa wydawała się przesądzona. I o to jest – nowa gra, chociaż z tym “nowa” to nie przesadzajmy.
Star Fox wraca, ale nie jako nowa gra, a remake
Niektórzy mogą być rozczarowani, ale Nintendo bynajmniej nie zafundowało nam zupełnie nowej produkcji z uniwersum Star Fox. Zamiast tego podczas zorganizowanego nagle Nintendo Direct ujawniono, iż na Nintendo Switch 2 zmierza Star Fox – remake Star Fox 64 (znanego też jako Lylat Wars), które ukazało się jeszcze w 1994 roku na Nintendo 64. Co ciekawe, to już trzecie odświeżenie tej legendarnej produkcji. Poprzednie miały miejsce w 2011 roku za sprawą Star Fox 64 3D na Nintendo 3DS oraz w roku 2016 przy okazji premiery Star Fox Zero na Wii U. Najwyraźniej Japończycy uznali, że dwa remake’i to za mało i bez trzeciego zdecydowanie się nie obejdzie.
Co więc przyniesie nam Star Fox A.D. 2026? W grze, poza poprawioną grafiką, pojawią się m.in. nowe, nieobecne w oryginale cutscenki oraz sceny odpraw przed misjami. Inną nowością, która ucieszy fanów serii, będzie prolog, w którym pokierujemy poczynaniami Jamesa McClouda, ojca głównego bohatera. Poza standardową kampanią pojawi się kilka opcji na urozmaicenie rozgrywki. To m.in. tryb wyzwań, ale też Battle Mode z pojedynkami 4 na 4. Możliwa będzie również zabawa w coopie, w ramach którego jedna osoba będzie kierować statkiem, a druga prowadzić ostrzał. Nintendo obiecuje jednocześnie wsparcie dla funkcji GameShare, celowania joy-conem z funkcją myszy, a nawet… oryginalnego kontrolera z Nintendo 64.
GramTV przedstawia:
Remake Star Fox zadebiutuje na rynku 25 czerwca 2026, trafiając jedynie na konsolę Nintendo Switch 2. A cena? Cóż… Tutaj japoński gigant nie szedł na kompromisy. Na oficjalnej stronie Nintendo eShop za nadchodzącą produkcję zapłacimy 212,80 zł, czyli tyle, ile mniej więcej za typową nową produkcję na NS2. Niestety w grze nie uświadczymy języka polskiego.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!