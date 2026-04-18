Ubisoft ma nowe plany, ale fani Splinter Cella nie będą zachwyceni

Maciej Petryszyn
2026/04/18 18:00
Za Ubisoftem naprawdę burzliwy początek roku. W tym okresie francuski gigant anulował kilka projektów, a kilka innych opóźnił.

Jak zatem obecnie wygląda sytuacja w firmie znad Sekwany? Pojawiła się na ten temat nowa porcja plotek.

Jak sytuacja ze Splinter Cell, Far Cry i innymi markami Ubisoftu?

Plotki te pochodzą od Toma Hendersona, założyciela Insider Gaming, który omówił sytuację w Ubisofcie podczas podcastu Insider Gaming Weekly. Tematów było sporo, bo i samo Ubi ma sporo wiodących marek. Nie mogło oczywiście zabraknąć Assassin's Creed: Black Flag Resynced, czyli remake’a Assassin's Creed 4: Black Flag. Pirackie AC ma być kolejnym ważnym punktem w tegorocznym wydawniczym kalendarzu, ale z pewnością nie ostatnim. Kolejną serią, która ma powrócić, jest bowiem Ghost Recon, o którym nie słyszeliśmy od kilku dobrych lat. Chociaż nie oznacza to, że nic się w tym zakresie nie działo.

Ostatnią grą z serii było Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint z 2019 roku, które spotkało się ze słabym odbiorem społeczności, także pod kątem sprzedaży. Jakby tego było mało, planowany spin-off z zakresu Battle Royale, Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, został skasowany w 2022 roku, czyli zaledwie rok po tym, jak go zaprezentowano. Mimo to Ubisoft nie poddał się i już w 2023 roku wspomniany Henderson informował, że kolejny pełnoprawny Ghost Recon ukaże się w 2025 roku, co, jak wiemy, nie stało się. Już wcześniej w nieoficjalnych doniesieniach przeważały wnioski, że premierę przeniesiono na rok 2026, co nadal jest możliwe.

W międzyczasie podczas Insider Gaming Weekly poruszono temat wyczekiwanego powrotu legendarnego Sama Fishera. Powrotu, na który przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo remake pierwszej odsłony serii Splinter Cell, który powstaje w Ubisoft Toronto, został podobno przesunięty na 2027 rok. Z podobnym przesunięciem na kolejny rok mierzyć ma się też remake Raymana, chociaż prace nad tą pozycją mają iść dobrze. A co z serią Far Cry? Henderson twierdzi, że kolejna gra spod tego szyldu przeszła „przez prawdziwe piekło”, aczkolwiek nie wyjaśnił, co to konkretnie znaczy.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

