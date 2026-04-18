Ubisoft ma nowe plany, ale fani Splinter Cella nie będą zachwyceni

Ostatnią grą z serii było Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint z 2019 roku, które spotkało się ze słabym odbiorem społeczności, także pod kątem sprzedaży. Jakby tego było mało, planowany spin-off z zakresu Battle Royale, Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, został skasowany w 2022 roku, czyli zaledwie rok po tym, jak go zaprezentowano. Mimo to Ubisoft nie poddał się i już w 2023 roku wspomniany Henderson informował, że kolejny pełnoprawny Ghost Recon ukaże się w 2025 roku, co, jak wiemy, nie stało się. Już wcześniej w nieoficjalnych doniesieniach przeważały wnioski, że premierę przeniesiono na rok 2026, co nadal jest możliwe.

W międzyczasie podczas Insider Gaming Weekly poruszono temat wyczekiwanego powrotu legendarnego Sama Fishera. Powrotu, na który przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo remake pierwszej odsłony serii Splinter Cell, który powstaje w Ubisoft Toronto, został podobno przesunięty na 2027 rok. Z podobnym przesunięciem na kolejny rok mierzyć ma się też remake Raymana, chociaż prace nad tą pozycją mają iść dobrze. A co z serią Far Cry? Henderson twierdzi, że kolejna gra spod tego szyldu przeszła „przez prawdziwe piekło”, aczkolwiek nie wyjaśnił, co to konkretnie znaczy.