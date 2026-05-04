Jedna z najlepszych trylogii w historii powraca jako remake? Youtuber z 2,5 miliona subskrypcji zdradza plany deweloperów

Ostatni tytuł z trylogii kultowej trylogii Dark Souls został wydany w 2016 roku, więc naturalnie fani z niecierpliwością czekają na jakiekolwiek ogłoszenie ze strony FromSoftware, które zwiastowałoby odświeżenie gier lub też nawet kolejnej odsłony uniwersum.

Dark Souls Trilogy Remake – oficjalne ogłoszenie już wkrótce?

Źródłem tych informacji jest twórca internetowy znany jako Shirrako zajmujący się przede wszystkim udostępnianiem wielogodzinnych przejść różnego rodzaju gier – zazwyczaj w 100 procentach. Na X (dawniej Twitter) pojawił się wpis zdradzający, że według zaufanego źródła youtubera za kulisami trwają właśnie prace nad trylogią remaków z serii Dark Souls. Jeśli okaże się to prawdą, fani zdecydowanie mają powód do świętowania.

