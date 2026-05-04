Jedna z najlepszych trylogii w historii powraca jako remake? Youtuber z 2,5 miliona subskrypcji zdradza plany deweloperów

Ostatni tytuł z trylogii kultowej trylogii Dark Souls został wydany w 2016 roku, więc naturalnie fani z niecierpliwością czekają na jakiekolwiek ogłoszenie ze strony FromSoftware, które zwiastowałoby odświeżenie gier lub też nawet kolejnej odsłony uniwersum.
Dark Souls Trilogy Remake – oficjalne ogłoszenie już wkrótce?
Źródłem tych informacji jest twórca internetowy znany jako Shirrako zajmujący się przede wszystkim udostępnianiem wielogodzinnych przejść różnego rodzaju gier – zazwyczaj w 100 procentach. Na X (dawniej Twitter) pojawił się wpis zdradzający, że według zaufanego źródła youtubera za kulisami trwają właśnie prace nad trylogią remaków z serii Dark Souls. Jeśli okaże się to prawdą, fani zdecydowanie mają powód do świętowania.
Wczytywanie ramki mediów.
Niestety nie mamy pewności, jakie studio podejmie się tego wyzwania. W przypadku remaku Demon’s Souls z 2020 roku procesem tworzenia zajęło się nieistniejące już Bluepoint Games.
GramTV przedstawia:
Od długiego czasu społeczność wokół gier od FromSoftware polega na fanowskich projektach związanych z Dark Souls lub też przechodzeniem tytuł w najbardziej nieprzewidywalne sposoby. Remaki wszystkich odsłon serii z pewnością zajęłyby fanów na wiele, wiele lat. Warto wspomnieć, że FromSoftware nie porzuciło graczy – od czasu premiery Dark Souls 3 ujrzeliśmy Elden Ring oraz Elden Ring Nightreign – produkcja z otwartym światem stała się nawet najlepszą produkcją z 2022 roku wygrywając GOTY na The Game Awards.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!