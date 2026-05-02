Mniejszy chce kupić większego. GameStop rusza po eBaya

Jak twierdzi Wall Street Journal, całość ma być elementem planu wykreowanego przez CEO GameStopu, Ryana Cohena. Mówi się, że władze firmy postanowiły zmotywować go do zwiększenia wartości rentowności GS. A najlepszą motywacją są pieniądze. Jeżeli Cohen osiągnie założone cele, może zarobić nawet 35 miliardów dolarów przekazane w akcjach. Nic więc dziwnego, że dyrektor generalny dąży do przekształcenia całą markę w branżową potęgę. Przypomnijmy, że w tym roku ceny akcji GameStopu wzrosły już o 30%. Dodatkowo w piątek zyskały one około 5%, podczas gdy ceny akcji eBaya poszły w górę o 10%.

– Jest wiele nieoszlifowanych diamentów... które mają uśpione zespoły zarządzające. Nie naprawiłem GameStopu po to, żeby na tym poprzestać – mówił Cohen jeszcze w styczniu w rozmowie z Wall Street Journal. I wygląda na to, że faktycznie na tym nie poprzestanie. Według plotek oferta zakupu eBaya może zostać złożona jeszcze w tym miesiącu. Niemniej nawet jeżeli tak się stanie, sama finalizacja z uwagi na jej rozmiar może trochę potrwać.