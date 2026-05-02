Mniejszy chce kupić większego. GameStop rusza po eBaya

Maciej Petryszyn
2026/05/02 13:30
Był taki moment, gdy los GameStopu wydawał się przesądzony. Tymczasem amerykańska sieć nie tylko przetrwała.

Ma ona również szykować się do bardzo znaczącego przejęcia. Takiego, w którym teoretycznie mniejszy ma kupić teoretycznie większego.

GameStop i eBay
eBay zostanie przejęty przez GameStop?

GameStop ma bowiem przygotowywać ofertę zakupu, dotyczącą przejęcia serwisu eBay. Gdyby do całej transakcji doszło, sieć zajmująca się sprzedażą gier stałaby się jednym branżowych gigantów. Jego wartość wynosiłaby wtedy ponad 100 miliardów dolarów, podczas gdy dziś to “jedynie” 11 miliardów dolarów. Wartość samego eBaya szacowana jest zaś na 45 miliardów dolarów, czyli 4 razy więcej niż w przypadku GS. Jak ma w ogóle dojść do całego tego ruchu? Otóż GameStop miał rzekomo już od jakiegoś czasu nieco “po cichu” skupować akcje serwisu aukcyjnego, budując w ten sposób swoje udziały.

Jak twierdzi Wall Street Journal, całość ma być elementem planu wykreowanego przez CEO GameStopu, Ryana Cohena. Mówi się, że władze firmy postanowiły zmotywować go do zwiększenia wartości rentowności GS. A najlepszą motywacją są pieniądze. Jeżeli Cohen osiągnie założone cele, może zarobić nawet 35 miliardów dolarów przekazane w akcjach. Nic więc dziwnego, że dyrektor generalny dąży do przekształcenia całą markę w branżową potęgę. Przypomnijmy, że w tym roku ceny akcji GameStopu wzrosły już o 30%. Dodatkowo w piątek zyskały one około 5%, podczas gdy ceny akcji eBaya poszły w górę o 10%.

Jest wiele nieoszlifowanych diamentów... które mają uśpione zespoły zarządzające. Nie naprawiłem GameStopu po to, żeby na tym poprzestać – mówił Cohen jeszcze w styczniu w rozmowie z Wall Street Journal. I wygląda na to, że faktycznie na tym nie poprzestanie. Według plotek oferta zakupu eBaya może zostać złożona jeszcze w tym miesiącu. Niemniej nawet jeżeli tak się stanie, sama finalizacja z uwagi na jej rozmiar może trochę potrwać.

Źródło:https://insider-gaming.com/gamestop-aiming-to-acquire-ebay-in-massive-industry-shakeup/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

