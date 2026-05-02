Mniejszy chce kupić większego. GameStop rusza po eBaya

Ma ona również szykować się do bardzo znaczącego przejęcia. Takiego, w którym teoretycznie mniejszy ma kupić teoretycznie większego.
eBay zostanie przejęty przez GameStop?
GameStop ma bowiem przygotowywać ofertę zakupu, dotyczącą przejęcia serwisu eBay. Gdyby do całej transakcji doszło, sieć zajmująca się sprzedażą gier stałaby się jednym branżowych gigantów. Jego wartość wynosiłaby wtedy ponad 100 miliardów dolarów, podczas gdy dziś to “jedynie” 11 miliardów dolarów. Wartość samego eBaya szacowana jest zaś na 45 miliardów dolarów, czyli 4 razy więcej niż w przypadku GS. Jak ma w ogóle dojść do całego tego ruchu? Otóż GameStop miał rzekomo już od jakiegoś czasu nieco “po cichu” skupować akcje serwisu aukcyjnego, budując w ten sposób swoje udziały.
