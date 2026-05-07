Tanio już było? Nintendo pod presją inwestorów w sprawie ceny Switcha 2

Ceny komponentów stale rosną, a na liniach dostaw co chwilę pojawiają się problemy z dostępnością. Powodem wszystkiego jest oczywiście rozwój generatywnej sztucznej inteligencji. Te kłopoty wpłynęły już na ceny wielu sprzętów i inwestorzy przekonani są podobno, iż podobnie powinno być z Nintendo Switch 2. Spore znaczenie ma tutaj fakt, iż w przeciągu ostatniego półrocza ceny akcji Nintendo spadły aż o 45%. Co prawda premiera NS2 zapewniła chwilowy wzrost, ale po nim ceny wróciły na swój średni poziom. Z tego też powodu “panowie w garniturach” zaczęli obawiać się o swoje potencjalne zyski, w czym miałaby pomóc podwyżka cen konsoli.

Czy zatem niedługo okaże się, że tanio to już było, a ceny Nintendo Switch 2 poszybują? Warto przypomnieć, że już w lutym Shuntaro Furukawa, obecny prezes Nintendo, dawał do zrozumienia, że podwyżki, chociaż żadne decyzje nie zapadły, nie są wykluczone. – Jeżeli sytuacja znacząco się pogorszy, dokładnie przeanalizujemy rynkowe trendy i zareagujemy – zapewniał wówczas Japończyk. Czy moment na reakcję właśnie nadszedł?