Tanio już było? Nintendo pod presją inwestorów w sprawie ceny Switcha 2

Trudno powiedzieć. Szczególnie w obliczu ostatnich plotek o rzekomych naciskach na japońskiego giganta.
Czekają nas podwyżki Nintendo Switch 2?
Podczas swojej premiery w czerwcu 2025 roku Nintendo Switch 2 wjechało na rynek w cenie 450 dolarów. Cenie, która utrzymuje się po dziś dzień. Jak jednak podaje Bloomberg, inwestorzy Nintendo zaczęli podobno obawiać się o sens takiego działania, uznając, iż handheld jest “głęboko nierentowny”. Z jednej strony takie postawienie sprawy może zaskakiwać – wszak drugi Switch to najszybciej sprzedająca się konsola w całej historii gamingu. Dość powiedzieć, że w pierwszym półroczu NS2 trafiło do ponad 17 milionów nabywców, generując wzrost zysku netto o 51,3% rok do roku. Można by uznać więc, że powinno to zadowalać inwestorów. Tymczasem?
