Zaloguj się lub Zarejestruj

Tanio już było? Nintendo pod presją inwestorów w sprawie ceny Switcha 2

Maciej Petryszyn
2026/05/07 09:30
0
0

Pomimo upływu czasu i pogarszających się warunków na rynku, Nintendo Switch 2 trzyma cenę. Tylko czy na długo?

Trudno powiedzieć. Szczególnie w obliczu ostatnich plotek o rzekomych naciskach na japońskiego giganta.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Czekają nas podwyżki Nintendo Switch 2?

Podczas swojej premiery w czerwcu 2025 roku Nintendo Switch 2 wjechało na rynek w cenie 450 dolarów. Cenie, która utrzymuje się po dziś dzień. Jak jednak podaje Bloomberg, inwestorzy Nintendo zaczęli podobno obawiać się o sens takiego działania, uznając, iż handheld jest “głęboko nierentowny”. Z jednej strony takie postawienie sprawy może zaskakiwać – wszak drugi Switch to najszybciej sprzedająca się konsola w całej historii gamingu. Dość powiedzieć, że w pierwszym półroczu NS2 trafiło do ponad 17 milionów nabywców, generując wzrost zysku netto o 51,3% rok do roku. Można by uznać więc, że powinno to zadowalać inwestorów. Tymczasem?

GramTV przedstawia:

Ceny komponentów stale rosną, a na liniach dostaw co chwilę pojawiają się problemy z dostępnością. Powodem wszystkiego jest oczywiście rozwój generatywnej sztucznej inteligencji. Te kłopoty wpłynęły już na ceny wielu sprzętów i inwestorzy przekonani są podobno, iż podobnie powinno być z Nintendo Switch 2. Spore znaczenie ma tutaj fakt, iż w przeciągu ostatniego półrocza ceny akcji Nintendo spadły aż o 45%. Co prawda premiera NS2 zapewniła chwilowy wzrost, ale po nim ceny wróciły na swój średni poziom. Z tego też powodu “panowie w garniturach” zaczęli obawiać się o swoje potencjalne zyski, w czym miałaby pomóc podwyżka cen konsoli.

Czy zatem niedługo okaże się, że tanio to już było, a ceny Nintendo Switch 2 poszybują? Warto przypomnieć, że już w lutym Shuntaro Furukawa, obecny prezes Nintendo, dawał do zrozumienia, że podwyżki, chociaż żadne decyzje nie zapadły, nie są wykluczone. – Jeżeli sytuacja znacząco się pogorszy, dokładnie przeanalizujemy rynkowe trendy i zareagujemy – zapewniał wówczas Japończyk. Czy moment na reakcję właśnie nadszedł?

Źródło:https://insider-gaming.com/nintendo-pressured-raise-switch-2-prices/

Tagi:

News
Nintendo
cena
Plotki
handheld
konsola przenośna
Bloomberg
inwestorzy
Switch 2
Nintendo Switch 2
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112