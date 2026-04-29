Ta komedia romantyczna ma coś wspólnego ze słynnym science fiction — ale idzie w zupełnie innym kierunku

Jakub Piwoński
2026/04/29 19:40
Zwiastun One Night Only budzi skojarzenia z Nocą oczyszczenia. Sam się przekonaj.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu One Night Only, który już na starcie wyróżnia się bardzo nietypowym pomysłem. Produkcja łączy elementy komedii romantycznej z koncepcją znaną z Noc oczyszczenia — choć w znacznie lżejszym, bardziej przewrotnym wydaniu. To dość odważne zestawienie gatunków.

One Night Only – zwiastun nietypowej komedii romantycznej

Fabuła opiera się na świecie, w którym współżycie przedmałżeńskie jest zakazane przez cały rok… z jednym wyjątkiem. Raz na dwanaście miesięcy prawo zostaje zawieszone, co prowadzi do serii absurdalnych i często chaotycznych sytuacji. W centrum historii znajdują się dwie osoby, które próbują odnaleźć się w tej specyficznej rzeczywistości podczas jednej tych nocy.

W rolach głównych występują Callum Turner oraz Monica Barbaro, która w ostatnim czasie zyskuje coraz większe uznanie w branży i była nawet nominowana do Oscara za występ w Kompletnie nieznany. Turner z kolei buduje swoją pozycję w Hollywood od kilku lat, pojawiając się zarówno w produkcjach niezależnych, jak i większych projektach, co czyni ten duet całkiem interesującym na papierze. Spekulowano także, że aktor bierze udział w castingu do roli Jamesa Bonda.

Za reżyserię odpowiada Will Gluck, twórca takich filmów jak Easy A czy Friends with Benefits. Można więc zakładać, że film będzie mocno osadzony w lekkiej, przystępnej formule, z naciskiem na dialogi i relacje między bohaterami, nawet jeśli punkt wyjścia wydaje się dość kontrowersyjny.

Twórcy stawiają raczej na humor i satyrę niż szokowanie widza. Wiele wskazuje na to, że będzie to bardziej zabawa konwencją niż poważna próba komentowania rzeczywistości — co w przypadku tego typu produkcji może okazać się kluczowe. Premiera One Night Only została zaplanowana na 7 sierpnia 2026 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/28/one-night-only-trailer

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




