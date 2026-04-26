To nie jest Spider-Man, którego znasz. Nicolas Cage w mrocznym zwiastunie Spider-Noir

Zaprezentowano nowy zwiastun nadchodzącego serialu.

Do sieci trafił pełny zwiastun Spider-Noir z Nicolas Cage w roli głównej. To kolejny materiał promujący produkcję, ale pierwszy tak rozbudowany — dający wyraźny obraz klimatu i kierunku całego serialu. W momencie, gdy fani wciąż czekają na czwartą część Spider-Mana, mogą dostać coś zupełnie innego, niż się spodziewali. Spider-Man w zupełnie innym wydaniu Trailer zaprezentowano podczas wydarzenia CCXPMX w Meksyku. Co ciekawe, materiał udostępniono w dwóch wersjach — klasycznej czarno-białej oraz kolorowej — co podkreśla noir’owy styl produkcji. Nowy zwiastun rozwija wcześniejsze zapowiedzi i pokazuje więcej scen oraz bohaterów, a także fragmenty historii osadzonej w Nowym Jorku lat 30.

Serial bazuje na komiksach Marvela i przedstawia alternatywną wersję Spider-Mana. W tej odsłonie bohaterem jest Ben Reilly — prywatny detektyw zmagający się z własną przeszłością i osobistą tragedią. To znacznie mroczniejsza interpretacja postaci, bliższa klasycznym kryminałom niż typowym historiom superbohaterskim.

Jak można dowiedzieć się z opisów fabuły, historią w Spider-Noir skupia się na Silvermane’ie. To potężny szef przestępczego świata, który staje się celem kolejnych zamachów. Początkowo może to wyglądać jak element ryzykownego życia w półświatku, ale szybko pojawiają się sygnały, że za wszystkim kryje się coś większego. Sprawą zaczyna interesować się detektyw Ben Reilly, który nabiera podejrzeń, gdy jeden z podejrzanych o podpalenie ujawnia nadnaturalną zdolność wzniecania ognia. Wkrótce śledztwo prowadzi go do starcia z groźnym najemnikiem — Flintem Marko. Spider-Noir zadebiutuje 25 maja na kanale MGM+, a dwa dni później trafi globalnie na Prime Video. Serial będzie liczył osiem odcinków. Wszystko wskazuje na to, że Sony szykuje jedną z bardziej nietypowych adaptacji świata Spider-Mana — a nowy zwiastun tylko podkręca oczekiwania przed premierą.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










