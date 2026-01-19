Zaloguj się lub Zarejestruj

Rockstar szykuje grunt pod trzeci zwiastun GTA 6. Nowa aktywność na YouTube nie jest przypadkowa

Mikołaj Berlik
2026/01/19 12:00
0
0

Fani zwracają uwagę na techniczne zmiany na kanale studia, które mogą zapowiadać rychłą premierę “Trailer 3”.

Rockstar Games po cichu zaktualizował swój kanał w serwisie YouTube, co nie umknęło uwadze fanów śledzących każdy ruch studia. Deweloper utworzył nową, odświeżoną playlistę poświęconą wyłącznie Grand Theft Auto VI, zawierającą obecnie dwa opublikowane wcześniej zwiastuny gry.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 – przygotowania do Trailer 3

Dla części społeczności nie jest to zwykła kosmetyczna zmiana. Podobne działania w przeszłości często poprzedzały publikację nowych materiałów wideo Rockstara. Zdaniem fanów oznacza to, że miejsce na trzeci zwiastun GTA 6 jest już gotowe, a sam trailer może trafić do sieci w najbliższym czasie.

GramTV przedstawia:

Spekulacje podsyca również kalendarz wydawniczy Take-Two Interactive. Rok 2026 pozostaje oficjalnym oknem premiery gry, zaplanowanej na 19 listopada, co naturalnie sugeruje wejście kampanii marketingowej na wyższy poziom. Coraz częściej pojawia się też hipoteza, że pokaz nowego materiału może być powiązany z konferencją inwestorską Take-Two, zaplanowaną na 3 lutego o godzinie 22:30 czasu polskiego.

Na ten moment Rockstar Games nie skomentował zauważonych zmian ani nie zapowiedział oficjalnie kolejnego zwiastuna. Wiadomo natomiast, że GTA 6 zadebiutuje najpierw na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a wersja PC pojawi się w późniejszym terminie.

