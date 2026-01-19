Rockstar szykuje grunt pod trzeci zwiastun GTA 6. Nowa aktywność na YouTube nie jest przypadkowa

Fani zwracają uwagę na techniczne zmiany na kanale studia, które mogą zapowiadać rychłą premierę “Trailer 3”.

Rockstar Games po cichu zaktualizował swój kanał w serwisie YouTube, co nie umknęło uwadze fanów śledzących każdy ruch studia. Deweloper utworzył nową, odświeżoną playlistę poświęconą wyłącznie Grand Theft Auto VI, zawierającą obecnie dwa opublikowane wcześniej zwiastuny gry.

Grand Theft Auto 6 – przygotowania do Trailer 3

Dla części społeczności nie jest to zwykła kosmetyczna zmiana. Podobne działania w przeszłości często poprzedzały publikację nowych materiałów wideo Rockstara. Zdaniem fanów oznacza to, że miejsce na trzeci zwiastun GTA 6 jest już gotowe, a sam trailer może trafić do sieci w najbliższym czasie.