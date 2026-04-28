Nowy duży dodatek Evercold do Final Fantasy 14. Godless Realms Saga rusza w styczniu 2027 roku

Final Fantasy XIV ujawnia nowe rozszerzenie Evercold oraz nazwę kolejnej sagi. Godless Realms Saga wystartuje w styczniu 2027 roku.

Podczas corocznego wydarzenia North American Fan Festival twórcy Final Fantasy XIV oficjalnie zapowiedzieli kolejne rozszerzenie do popularnego MMORPG, zatytułowane Evercold. Po premierze zwiastuna producent i reżyser gry, Naoki Yoshida, wyjaśnił, że nowa przygoda będzie kontynuacją historii rozpoczętej w poprzednim dodatku Final Fantasy XIV: Dawntrail. Cały nowy wątek fabularny otrzymał oficjalną nazwę: Godless Realms Saga. Nowy dodatek do Final Fantasy XIV Z opublikowanego zwiastuna wynika, że Wojownik Światła ponownie połączy siły ze starymi sojusznikami, aby powstrzymać nadciągającą lodową burzę, która grozi pochłonięciem Fourth, czyli nowego odbicia świata, które gracze będą mogli eksplorować, o ile nie zostanie skute lodem. Nowe rozszerzenie wprowadzi również dwie nowe klasy postaci, a dokładniej jedną typu tank oraz jedną blisko i daleko dystansową. Ich szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. Twórcy nie zdradzili zbyt wiele na temat fabuły, ale Yoshida potwierdził, że wydarzenia prowadzące do dodatku rozpocznie aktualizacja 7.5.

Wśród najważniejszych nowości znalazły się całkowicie nowy system walki, gruntowna przebudowa interfejsu użytkownika, dobieranie graczy w obrębie całego regionu oraz zastąpienie obecnego systemu codziennych aktywności systemem tygodniowym. Nowy system walki, nazwany Evolved Mode, ma mocniej podkreślać indywidualność klas oraz ich unikalne role w starciach. Yoshida określił go jako “nieco bardziej zaawansowany” od dotychczasowego modelu, który od teraz będzie funkcjonował pod nazwą Reborn Mode. Wszystkie dotychczasowe klasy pozostaną dostępne w trybie Reborn, natomiast klasy dodawane od wersji 8.0 będą grywalne wyłącznie w trybie Evolved. Szczegółowe różnice między systemami mają zostać przedstawione podczas kolejnego panelu Fan Festivalu. Aktualizacja 7.5 wprowadzi długo wyczekiwane łączenie graczy z różnych serwerów w obrębie jednego regionu. Dzięki temu osoby grające na różnych centrach danych będą mogły bez przeszkód tworzyć wspólne drużyny, co znacząco zmniejszy dotychczasowe ograniczenia. Yoshida podkreślił, że zmiany w interfejsie i przejście na system tygodniowy mają sprawić, że Final Fantasy XIV stanie się bardziej przyjazne dla graczy o różnych harmonogramach dostępności. Celem jest umożliwienie komfortowej rozgrywki zarówno osobom logującym się codziennie, jak i tym, które mogą grać wyłącznie w weekendy.

Twórcy zapowiedzieli również ulepszenia kreatora postaci. Najważniejsze z nich to nowy wybór kolorów oczu, włosów i skóry, możliwość włączania lub wyłączania poszczególnych elementów pancerza, bardziej szczegółowa edycja oczu i ust,

poprawione cienie do powiek oraz możliwość nakładania kilku warstw malowania twarzy. Przebudowany zostanie także system rozwoju ekwipunku na maksymalnym poziomie oraz armoury system. Po zmianach najlepiej wyposażona klasa będzie mogła automatycznie przenosić część swojej siły wyposażenia na inne odblokowane klasy. Dodatkowo do gry zostaną wprowadzone sezony, gdzie każde dwie duże aktualizacje będą tworzyć jeden sezon rozgrywki. W planach są również zmiany w zawartości PvE. Otrzymamy trzeci poziom trudności dla 8-osobowych rajdów, alternatywne ścieżki progresji w 24-osobowych rajdach i nowe typy zawartości bojowej, które zostaną ujawnione później. Wszystkie te zmiany mają zmniejszyć różnicę między poziomami trudności rajdów i uczynić endgame bardziej przystępnym dla większej liczby graczy.