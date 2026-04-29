Cisza wokół GTA 6 dobiega końca? Nowe słowa szefa Take-Two dają nadzieję

Dokładnie za tydzień minie rok od premiery drugiego zwiastuna GTA 6. Od tamtego czasu Rockstar Games utrzymuje niemal całkowitą ciszę, co w połączeniu z przesunięciem daty premiery, wywołuje u fanów sporo niepokoju.

Cierpliwość fanów Grand Theft Auto jest wystawiana na ogromną próbę, ale najnowsze słowa szefa Take-Two, Straussa Zelnicka, wlewają nieco nadziei w serca graczy. Podczas konferencji Interactive Innovation Conference, Zelnick zapewnił, że machina marketingowa ruszy „wkrótce”.

Choć Zelnick nie podał konkretnej daty, dotychczasowe informacje pozwalają nakreślić prawdopodobne okno czasowe. Wcześniejsze raporty potwierdzały, że kampania marketingowa poprzedzająca premierę ma ruszyć latem tego roku (okno między czerwcem a sierpniem). Potwierdzenie słów “wkrótce” sugeruje, że Rockstar trzyma się harmonogramu i nie planuje kolejnych opóźnień.

Obecnie oficjalną datą premiery jest 19 listopada 2026 roku. Strauss Zelnick podkreślił, że jest „bardzo pewny” tego terminu. Fani pozostają jednak sceptyczni – warto przypomnieć, że wcześniej szef Take-Two „czuł się świetnie” z niedoszłym terminem na jesień 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że wchodzimy w ostatnią prostą oczekiwania na najbardziej pożądaną grę dekady.

Strauss Zelnick wypowiedział się również o cenie GTA 6. Choć nie podał on konkretnej kwoty, podkreślił, że firma kieruje się filozofią dostarczania wartości znacznie przewyższającej poniesiony przez gracza koszt, a ostateczna cena ma być „bardzo rozsądna” i uczciwa w stosunku do oferowanej zawartości. Zelnick zauważył, że mimo rynkowych trendów wzrostowych i inflacji, priorytetem wydawcy pozostaje zapewnienie satysfakcji z zakupu tak, aby konsumenci uznali wydatek za sprawiedliwy.

Warto przypomnieć, że premiera GTA 6 odbędzie się najpierw na Xbox Series X/S, a w późniejszych miesiącach na PC.