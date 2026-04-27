Ten ostatni numer. Jackass wraca w pożegnalnej odsłonie i znów przekracza granice

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Jackass: Best and Last, który ma być finałową odsłoną kultowej serii. Produkcja zadebiutuje 26 czerwca 2026 roku i ponownie zgromadzi oryginalną ekipę, na czele z Johnnym Knoxville’em. Już sam materiał zapowiada, że twórcy nie zamierzają się oszczędzać — wręcz przeciwnie.
Jackass: Best and Last – nadchodzi finał słynnej serii
Seria Jackass od lat opiera się na jednym pomyśle: sprawdzaniu granic ludzkiej wytrzymałości w najbardziej absurdalny i bolesny sposób. To właśnie dzięki temu cykl stał się fenomenem popkultury, który dla jednych jest czystą głupotą, a dla innych niemal performatywną sztuką opartą na fizycznym ryzyku. Każda kolejna część podnosiła poprzeczkę, a bohaterowie wielokrotnie narażali zdrowie — i to dosłownie.
