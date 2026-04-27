Ten ostatni numer. Jackass wraca w pożegnalnej odsłonie i znów przekracza granice

Jakub Piwoński
2026/04/27 18:30
To piąta odsłona słynnej serii. I najwyraźniej ostatnia.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Jackass: Best and Last, który ma być finałową odsłoną kultowej serii. Produkcja zadebiutuje 26 czerwca 2026 roku i ponownie zgromadzi oryginalną ekipę, na czele z Johnnym Knoxville’em. Już sam materiał zapowiada, że twórcy nie zamierzają się oszczędzać — wręcz przeciwnie.

Jackass: Best and Last
Jackass: Best and Last – nadchodzi finał słynnej serii

Seria Jackass od lat opiera się na jednym pomyśle: sprawdzaniu granic ludzkiej wytrzymałości w najbardziej absurdalny i bolesny sposób. To właśnie dzięki temu cykl stał się fenomenem popkultury, który dla jednych jest czystą głupotą, a dla innych niemal performatywną sztuką opartą na fizycznym ryzyku. Każda kolejna część podnosiła poprzeczkę, a bohaterowie wielokrotnie narażali zdrowie — i to dosłownie.

Tym razem nie jest inaczej. Jednym z bardziej absurdalnych elementów jest udział humanoidalnego robota, który bierze udział w jednym z „eksperymentów” na członkach ekipy. Pojawiają się także kolejne wyzwania z wykorzystaniem prądu, zamkniętych przestrzeni czy ekstremalnych sytuacji, które zamieniają się w fizyczne testy wytrzymałości. Z tego co widać na zwiastunie, nie zabraknie charakterystycznego stylu, z którego znany jest Jackass — mieszanki slapsticku, bólu i totalnego braku hamulców. W poprzednich częściach widzieliśmy już m.in. starcia z bykami, ekstremalne eksperymenty z ciałem czy sceny balansujące na granicy wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Wszystko wskazuje na to, że finałowa odsłona pójdzie jeszcze dalej.

Na czele całego przedsięwzięcia ponownie stoi Johnny Knoxville — twarz serii i jej niekwestionowany lider. Dla wielu fanów to on jest symbolem tej marki i jej szalonego ducha. Choć seria od zawsze budziła kontrowersje, nie da się jej odmówić jednego — konsekwencji i unikalności. Jeśli Best and Last rzeczywiście będzie ostatnią częścią, to zapowiada się wyjątkowo głośne i bezkompromisowe pożegnanie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/24/jackass-best-and-last-first-look-robot-prostate-exam-shock-collar-gags-final-film-mayhem

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




