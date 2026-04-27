Ten ostatni numer. Jackass wraca w pożegnalnej odsłonie i znów przekracza granice

Tym razem nie jest inaczej. Jednym z bardziej absurdalnych elementów jest udział humanoidalnego robota, który bierze udział w jednym z „eksperymentów” na członkach ekipy. Pojawiają się także kolejne wyzwania z wykorzystaniem prądu, zamkniętych przestrzeni czy ekstremalnych sytuacji, które zamieniają się w fizyczne testy wytrzymałości. Z tego co widać na zwiastunie, nie zabraknie charakterystycznego stylu, z którego znany jest Jackass — mieszanki slapsticku, bólu i totalnego braku hamulców. W poprzednich częściach widzieliśmy już m.in. starcia z bykami, ekstremalne eksperymenty z ciałem czy sceny balansujące na granicy wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Wszystko wskazuje na to, że finałowa odsłona pójdzie jeszcze dalej.

Na czele całego przedsięwzięcia ponownie stoi Johnny Knoxville — twarz serii i jej niekwestionowany lider. Dla wielu fanów to on jest symbolem tej marki i jej szalonego ducha. Choć seria od zawsze budziła kontrowersje, nie da się jej odmówić jednego — konsekwencji i unikalności. Jeśli Best and Last rzeczywiście będzie ostatnią częścią, to zapowiada się wyjątkowo głośne i bezkompromisowe pożegnanie.