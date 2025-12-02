Budżet Supergirl ujawniony. Pierwsze reakcje na film sugerują, że DC Studios ma hit

Będzie lepszy film od Supermana?

Nadchodzący film o Supergirl z Milly Alcock w roli głównej może okazać się jedną z najmocniejszych produkcji przyszłego roku. Do sieci trafiły nowe informacje o filmie, w tym szczegóły dotyczące budżetu oraz pierwsze, nieoficjalne opinie osób, które miały okazję zobaczyć wczesną wersję. Supergirl – budżet i pierwsze opinie o filmie Z najnowszego raportu wynika, że budżet Supergirl wyniósł 200 milionów dolarów, czuli jest mniejszy od Supermana Jamesa Gunna, który kosztował 225 mln dolarów (według oficjalnych danych). Produkcja Craiga Gillespiego trafi do amerykańskich kin w czerwcu przyszłego roku i stanie przed trudnym zadaniem przebicia się przez wyjątkowo gęsty sezon premier, obejmujący między innymi Toy Story 5 oraz Minionki 3.

Film czerpie inspirację z komiksowej miniserii Supergirl Woman of Tomorrow autorstwa Toma Kinga i Bilquis Evely. Adaptacja ma opowiadać historię Kary Zor El poszukującej własnego miejsca we wszechświecie i mierzącej się z konsekwencjami tragicznych wydarzeń z przeszłości. W sieci zaczynają pojawiać się pierwsze opinie, choć warto pamiętać, że publiczne pokazy testowe jeszcze się nie odbyły. Według relacji uczestników wewnętrznych pokazów organizowanych w studiu film może być jedną z mocniejszych odsłon nowego uniwersum. Jeden z komentujących stwierdził, że słyszał od wielu osób z branży aktorskiej, że film jest znakomity. Inny informator miał dodać, że również dotarły do niego podobne opinie i że obraz wypada bardzo dobrze. Kolejna wypowiedź miała pochodzić od osoby znającej uczestnika pokazu, według której film został przyjęty wyjątkowo pozytywnie i może liczyć na świetny odbiór po premierze. Słyszałem od wielu osób z SAG, że Supergirl jest niesamowita. Wczytywanie ramki mediów. Znam kogoś, kto był na pokazie testowym i powiedział, że odbiór filmu był bardzo pozytywny, i przewiduje, że film zostanie przyjęty bardzo dobrze. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Atmosferę oczekiwania podgrzewa fakt, że w najbliższych tygodniach ma zadebiutować pierwszy zwiastun filmu. Supergirl będzie też obecna na tegorocznym CCXP w Brazylii, który potrwa od 4 do 7 grudnia, więc fani mogą spodziewać się publikacji pierwszych materiałów promocyjnych. W obsadzie poza Milly Alcock znaleźli się także: Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, Jason Momoa jako Lobo, Emily Beecham jako Alura In Ze, David Krumholtz jako Zor El oraz Ferdinand Kingsley jako Elias Knoll. Przypomnijmy, że premiera Supergirl została zaplanowana na 26 czerwca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.