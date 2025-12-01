Marvel Cosmic Invasion debiutuje w Xbox Game Pass Zobaczcie premierowy zwiastun

Nowa produkcja skierowana do miłośników Marvela jest już dostępna na PC i konsolach.
Dobre wieści dla wszystkich miłośników Marvela i fanów chodzonych bijatyk. Dzisiaj – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – na rynku debiutuje Marvel Cosmic Invasion. Dotemu i deweloperzy ze studia Tribute Games postanowili uczcić ten moment i opublikowali premierowy zwiastun wspomnianej produkcji.
Dziś premiera Marvel Cosmic Invasion na PC i konsolach
Marvel Cosmic Invasion jest już dostępne zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach. Zgodnie z zapowiedziami od dzisiaj nową produkcją twórców Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge mogą cieszyć się również abonenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.
Po bezprecedensowym ataku, który rozpoczął się w całej galaktyce, wszelkie życie wisi na włosku. Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Kapitan Ameryka i wielu innych bohaterów, pochodzących zarówno z Ziemi, jak i innych miejsc w kosmosie, połączą siły w rozciągającej się pomiędzy gwiazdami przygodzie przeciwko zabójczej Fali Anihilacji – czytamy w opisie gry.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto przypomnieć, że Marvel Cosmic Invasion debiutuje dziś nie tylko na komputerach osobistych i konsolach Xbox, ale także na PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Wspomniana produkcja oferuje zarówno lokalny, jak i sieciowy tryb współpracy. Do dyspozycji graczy oddano natomiast aż 15 grywalnych superbohaterów.
