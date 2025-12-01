Marvel Cosmic Invasion debiutuje w Xbox Game Pass Zobaczcie premierowy zwiastun

Nowa produkcja skierowana do miłośników Marvela jest już dostępna na PC i konsolach.

Dobre wieści dla wszystkich miłośników Marvela i fanów chodzonych bijatyk. Dzisiaj – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – na rynku debiutuje Marvel Cosmic Invasion. Dotemu i deweloperzy ze studia Tribute Games postanowili uczcić ten moment i opublikowali premierowy zwiastun wspomnianej produkcji.

Dziś premiera Marvel Cosmic Invasion na PC i konsolach

Marvel Cosmic Invasion jest już dostępne zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach. Zgodnie z zapowiedziami od dzisiaj nową produkcją twórców Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge mogą cieszyć się również abonenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.