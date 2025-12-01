Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel Cosmic Invasion debiutuje w Xbox Game Pass Zobaczcie premierowy zwiastun

Mikołaj Ciesielski
2025/12/01 18:50
0
0

Nowa produkcja skierowana do miłośników Marvela jest już dostępna na PC i konsolach.

Dobre wieści dla wszystkich miłośników Marvela i fanów chodzonych bijatyk. Dzisiaj – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – na rynku debiutuje Marvel Cosmic Invasion. Dotemu i deweloperzy ze studia Tribute Games postanowili uczcić ten moment i opublikowali premierowy zwiastun wspomnianej produkcji.

Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion

Dziś premiera Marvel Cosmic Invasion na PC i konsolach

Marvel Cosmic Invasion jest już dostępne zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach. Zgodnie z zapowiedziami od dzisiaj nową produkcją twórców Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge mogą cieszyć się również abonenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Po bezprecedensowym ataku, który rozpoczął się w całej galaktyce, wszelkie życie wisi na włosku. Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Kapitan Ameryka i wielu innych bohaterów, pochodzących zarówno z Ziemi, jak i innych miejsc w kosmosie, połączą siły w rozciągającej się pomiędzy gwiazdami przygodzie przeciwko zabójczej Fali Anihilacji – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że Marvel Cosmic Invasion debiutuje dziś nie tylko na komputerach osobistych i konsolach Xbox, ale także na PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Wspomniana produkcja oferuje zarówno lokalny, jak i sieciowy tryb współpracy. Do dyspozycji graczy oddano natomiast aż 15 grywalnych superbohaterów.

Źródło:https://gamingbolt.com/marvel-cosmic-invasion-is-out-now-on-consoles-and-pc

Tagi:

News
PC Game Pass
Xbox Game Pass Ultimate
DotEmu
Tribute Games
Marvel
superbohaterowie
bijatyka
beat'em up
zwiastun premierowy
premiera
Marvel Cosmic Invasion
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112