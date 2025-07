Superman już teraz jest wielkim hitem. Rekordowa sprzedaż biletów

Dla Warner Bros. i DC Studios sukces Supermana ma kluczowe znaczenie. To pierwszy film nowego uniwersum DC, nad którym czuwają James Gunn i Peter Safran. Jak podał The Wall Street Journal, studio uzna film za sukces, jeśli ten osiągnie co najmniej 500 milionów dolarów na świecie. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, by widzowie pokochali tę wersję postaci i byli gotowi na więcej, gdyż to właśnie ten film stanowi fundament całego nowego świata superbohaterów DC.

Superman trafił jednocześnie do kin w 78 rynkach zagranicznych i również tam celuje w otwarcie przekraczające 100 milionów dolarów. To także pierwszy film DC od ośmiu lat, który ma szansę przekroczyć próg 100 milionów na rynku amerykańskim. Ostatnim była Wonder Woman z 2017 roku z wynikiem 103,3 miliona.