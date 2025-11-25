Nowa produkcja o Batmanie pokazuje największą słabość bohatera. Serial zaskakuje nowym spojrzeniem na Bruce’a Wayne’a

Amazon odświeżył mitologię Mrocznego Rycerza w sposób, którego fani się nie spodziewali. Animowany serial Bat Rodzinka, będąca kontynuacją Świątecznej przygody małego Batmana, na pierwszy rzut oka wygląda jak lekka, familijna produkcja. Z każdym kolejnym odcinkiem okazuje się jednak, że fani mogą poznać zupełnie nowe oblicze Bruce’a Wayne’a i najbliższych mu osób. Twórcy zestawiają codzienność Bat-rodziny z obecnością niespodziewanych mieszkańców posiadłości Wayne’ów, takich jak Man-Bat czy duch Ra’sa al Ghula, co dodaje całości humoru i nuty absurdu. W centrum pozostaje jednak rodzina i jej emocjonalne pęknięcia.

Bat Rodzinka – wprowadza ciekawy motyw do mitologii Batmana

Szczególnie wyróżnia się szósty epizod zatytułowany The Art of Claire, w którym na pierwszy plan wysuwa się Claire Selton znana jako Volcana. Dziewczynka nie potrafi odnaleźć się ani w szkole, ani w domu. Jej sztuka nie znajduje zrozumienia, a ona sama czuje się osamotniona. Po ponownym spotkaniu z dawną partnerką w zbrodni, Caitlin Snow, Claire chwyta się złudnej obietnicy akceptacji. W tym czasie Bruce obserwuje, jak trudno jest mu nawiązać z Claire więź tak naturalną, jak ta z Damianem. Zaczyna wątpić w swoje metody wychowawcze i w to, czy naprawdę potrafi być dla niej oparciem.