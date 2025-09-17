Nowy serial Star Wars przywołuje zapomnianą bohaterkę, która funkcjonuje poza kanonem

Fani znają ją doskonale. Choć George Lucas nigdy nie był jej fanem, od jakiegoś czasu nasilają się plotki o tym, że bohaterka mogłaby trafić do kanonu.

Fani Gwiezdnych wojen od lat spekulują, czy Mara Jade – jedna z najpopularniejszych postaci z dawnego Expanded Universe – kiedykolwiek oficjalnie wróci do kanonu. Teraz pojawiła się kolejna iskierka nadziei. LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy przywołuje legendarną postać W drugim odcinku serialu LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past, dostępnego już na Disney+, bohaterka Yesi wzywa na pomoc sojuszników, wymieniając m.in. „Watto? Hux? Mara? Ktoś?”. To krótkie, ale wyraźne nawiązanie do Mary Jade, które nie uszło uwadze fanów.

Choć w alternatywnej rzeczywistości przedstawionej w serialu Mara należy do Sojuszu, nie ma żadnego związku z Lukiem Skywalkerem, który tym razem został sportretowany jako wyluzowany surfer. To tylko żartobliwy ukłon w stronę dawnej bohaterki, ale wystarczyło, by ponownie rozbudzić dyskusję o jej przyszłości. Wcześniej pisaliśmy m.in. o tym, że bohater Jedi: Ocalały też zaliczy udział w serialu, co tylko potwierdza, że opiera się on na przywoływaniu wielu bohaterów w ramach jednego projektu.

GramTV przedstawia:

Mara Jade zadebiutowała ponad 30 lat temu jako Ręka Imperatora, wysłana z misją zabicia Luke’a. Z czasem jednak stanęła po stronie Rebelii, poślubiła Skywalkera i została Mistrzynią Jedi. Jej dramatyczny wątek uczynił ją jedną z najciekawszych bohaterek uniwersum, mimo że George Lucas nigdy nie był entuzjastą tego rozwiązania fabularnego. Po przejęciu Lucasfilm przez Disneya Mara trafiła do kategorii Star Wars Legends, funkcjonując poza kanonem. Teraz jednak saga przygotowuje się do wielkiego wydarzenia z udziałem Thrawna w filmie The Mandalorian & Grogu, co według fanów mogłoby być okazją do ponownego wprowadzenia jej w główną linię fabularną. Kolejne plotki sugerują, że w innym szykowanym filmie świata Star Wars, Starfighter, mogłaby wcielić się w nią Amy Adams. Czy Mara Jade rzeczywiście ma szansę wrócić? Oficjalnych informacji brak. Jedno jest pewne – dopóki powstają nowe projekty z uniwersum Star Wars, fani będą pytać: czy i kiedy Mara Jade stanie się kanoniczna?

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





