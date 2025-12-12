Zaloguj się lub Zarejestruj

LEGO Batman: Legacy of the Dark zapowiedziany na TGA 2025. Mroczny Rycerz w świecie klocków

Mikołaj Berlik
2025/12/12 03:41
Humor, akcja i znane postacie DC w nowej przygodzie Batmana.

Podczas The Game Awards 2025 zaprezentowano LEGO Batman: Legacy of the Dark, czyli kolejną odsłonę serii, w której Mroczny Rycerz powraca w świecie klocków. Twórcy pokazali fragmenty rozgrywki, ujawniając m.in. pojawienie się Jokera oraz innych znanych postaci z uniwersum DC.

LEGO Batman: Legacy of the Dark
LEGO Batman: Legacy of the Dark

LEGO Batman: Legacy of the Dark – mroczna przygoda w klockowym świecie

Gracze będą mogli przemierzać miasto, jeździć motocyklem, wcielać się w różne postacie, a nawet w zwierzęta. Produkcja ma zaoferować charakterystyczny dla LEGO humor i dynamiczną akcję, reinterpretując klasyczne historie z komiksów DC. Fani Batmana mogą liczyć na wysoką jakość i starannie odwzorowane elementy uniwersum.

Premiera LEGO Batman: Legacy of the Dark przewidziana jest na 29 maja 2026 roku na PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch oraz PC.

News
trailer
zwiastun
The Game Awards
Batman
LEGO
lego batman
The Game Awards 2025
