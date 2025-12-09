8 lat po Ostatnim Jedi nowa produkcja z Gwiezdnych wojen ujawnia, jak Luke Skywalker znalazł pierwszą świątynię Jedi

Luke Skywalker i zagadka pierwszej świątyni Jedi. Nowy serial zdradza pełną historię tajemniczego artefaktu.
Od lat fani Gwiezdnych wojen zastanawiali się, w jaki sposób Luke Skywalker dotarł na Ahch-To. Film Ostatni Jedi pokazał jedynie efekt końcowy jego poszukiwań. Teraz dzięki najnowszej produkcji ze świata Star Wars poznajemy kompletną genezę urządzenia, które umożliwiło mu odnalezienie pierwszej świątyni Jedi ukrytej głęboko w Nieznanych Regionach.
Gwiezdne wojny: Przygody młodych Jedi wyjaśnia wielką tajemnicę z Ostatniego Jedi
Zgodnie z najnowszymi odcinkami animowanego serialu Gwiezdne wojny: Przygody młodych Jedi klucz do rozwiązania zagadki stanowi Kompas Gwiezdny. To pradawne narzędzie łączyło starożytne mapy nadprzestrzenne z metodami nawigacji opartymi na Mocy. Archeologiczne dane wskazują, że technologia ta powstała wiele tysięcy lat przed założeniem Zakonu Jedi. Dawni odkrywcy wykorzystywali ją do poszukiwania światów silnie związanych z Mocą, a niewielkie urządzenie mogło przechowywać ogromne zbiory informacji, co przypomina wczesne formy holokronów.
W animacji Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja widzieliśmy prototyp podobnego kompasu, jednak dopiero trzeci sezon Przygód młodych Jedi prezentuje jego pełne pochodzenie. Serial ujawnia, że model, który ostatecznie trafił w ręce Luke’a, należał niegdyś do statku Twilight Explorer. Ta jednostka przemierzała galaktykę w poszukiwaniu niezwykłych planet, aż w końcu rozbiła się w głębinach oceanu na Naboo. Wrak odkryto dopiero w czasach Wielkiej Republiki, a Jedi zdołali odzyskać cenny artefakt.
Po odzyskaniu kompasu Zakon badał go przez wiele stuleci. Pełne rozszyfrowanie jego funkcji okazało się jednak niemożliwe. Sytuacja zmieniła się w czasie czystki zainicjowanej przez Palpatine’a. Imperator przejął liczne skarby Jedi, w tym także Kompas Gwiezdny. Nigdy jednak nie zdołał go uruchomić, gdyż urządzenie reaguje jedynie na Moc jasnej strony. W efekcie kompas latami spoczywał w jednym z ukrytych obserwatoriów Imperium na planecie Pillio, aż odnalazł go Luke.
W Przygodach młodych Jedi możemy obserwować działanie tego artefaktu. Po aktywacji kompas tworzy holograficzny zapis swojej ostatniej podróży i dostosowuje go do aktualnego układu galaktyki. Zasada działania znacząco przypomina starożytną mapę gwiezdną pokazaną w serialu Ahsoka. Oba urządzenia mogą więc pochodzić z tej samej, niezwykle zaawansowanej kultury międzygalaktycznej.
Część ekspertów od historii Gwiezdnych wojen sugeruje, że jeszcze starszym odpowiednikiem kompasów były Wayfindery. Najnowsze wydanie Star Wars Encyclopedia wskazuje, że pierwotne konstrukcje powstawały w oparciu o szlaki przemierzane przez purrgile. Sithowie mieli później opracować swoje własne wersje, a Jedi przystosowali tę wiedzę do potrzeb jasnej strony.
Nowe ustalenia tłumaczą również, dlaczego Zakon nigdy nie znalazł Ahch-To. Kompas nie podawał jednego celu, a zamiast tego wymagał od użytkownika odtworzenia wszystkich tras przebytych niegdyś przez Twilight Explorer. To właśnie Luke, po latach badań i rozczarowania własną porażką w szkoleniu Bena Solo, zdołał zinterpretować pełny zapis podróży statku. Ostatecznie trafił na planetę, która według dawnych legend miała być kolebką Zakonu Jedi.
