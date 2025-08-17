Zaloguj się lub Zarejestruj

Bohater Jedi: Ocalały dołącza do imponującej listy postaci nowej produkcji Star Wars

Jakub Piwoński
2025/08/17 19:00
Jest tylko jeden haczyk. To serial animowany spod znaku LEGO.

Postać Jedi znana z serii gier Star Wars Jedi w końcu wychodzi poza świat wirtualnej rozgrywki. Choć to nie jest to, czego fani oczekują, bo ta postać nie pojawi się ani w filmie, ani serialu aktorskim, to jednak i tak można mówić o przełomie. Cal Kestis, którego gracze poznali w Star Wars Jedi: Fallen Order i Survivor, zadebiutuje w telewizji już 19 września. Będzie częścią nowej animowanej odsłony LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past (LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galaktykę), przygotowanej dla Disney+.

Star Wars Jedi: Ocalały
Star Wars Jedi: Ocalały

Cal Kestis dołącza do imponującej obsady nowej produkcji Star Wars

W roli Cala ponownie usłyszymy Camerona Monaghana, co tylko wzmacnia wrażenie, że bohater trafia do naprawdę prestiżowej listy postaci. Cechą produkcji jest imponująca lista postaci znanych ze świata Star Wars. Do projektu powrócą takie gwiazdy i ikony uniwersum, jak Billy Dee Williams (Lando), Alan Tudyk (K-2SO), Sam Witwer (Maul), Ashley Eckstein (Ahsoka Tano), Anthony Daniels (C-3PO), a także Mark Hamill w gościnnym występie. Obok znanych fanom postaci, widzowie zobaczą także nietypowe wariacje, takie jak Darth Jar Jar czy Jedi Jabba the Hutt.

GramTV przedstawia:

Nowa, czteroodcinkowa część serii LEGO ukaże zupełnie inne oblicze galaktyki i pozwoli spotkać się z bohaterami w nieszablonowej, pełnej humoru i zwrotów akcji formie. Telewizyjny debiut Cala Kestisa to wydarzenie długo oczekiwane przez fanów – postać, dotąd związana wyłącznie z grami, w końcu stanie się częścią większego uniwersum na ekranie. Czas pokaże, czy dzięki temu dojdzie także do włączenia postaci do innych filmowych i serialowych projektów uniwersum.

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


