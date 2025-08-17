Bohater Jedi: Ocalały dołącza do imponującej listy postaci nowej produkcji Star Wars

Postać Jedi znana z serii gier Star Wars Jedi w końcu wychodzi poza świat wirtualnej rozgrywki. Choć to nie jest to, czego fani oczekują, bo ta postać nie pojawi się ani w filmie, ani serialu aktorskim, to jednak i tak można mówić o przełomie. Cal Kestis, którego gracze poznali w Star Wars Jedi: Fallen Order i Survivor, zadebiutuje w telewizji już 19 września. Będzie częścią nowej animowanej odsłony LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past (LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galaktykę), przygotowanej dla Disney+.

Cal Kestis dołącza do imponującej obsady nowej produkcji Star Wars

W roli Cala ponownie usłyszymy Camerona Monaghana, co tylko wzmacnia wrażenie, że bohater trafia do naprawdę prestiżowej listy postaci. Cechą produkcji jest imponująca lista postaci znanych ze świata Star Wars. Do projektu powrócą takie gwiazdy i ikony uniwersum, jak Billy Dee Williams (Lando), Alan Tudyk (K-2SO), Sam Witwer (Maul), Ashley Eckstein (Ahsoka Tano), Anthony Daniels (C-3PO), a także Mark Hamill w gościnnym występie. Obok znanych fanom postaci, widzowie zobaczą także nietypowe wariacje, takie jak Darth Jar Jar czy Jedi Jabba the Hutt.