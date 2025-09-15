Nowy przeciek z produkcji DCU sugeruje coś, na co fani Batmana Pattinsona czekali od dawna

Ale raczej nie należy przywiązywać się do tej teorii.
Spekulacje o tym, czy Batman od Matta Reevesa trafi do DCU, czy jednak pozostanie w Elseworlds, jak np. Pingwin i Joker, trwają już od jakiegoś czasu. Wydawało się, że przeciągający się proces pisania scenariusza drugiego filmu może być właśnie związany z próbą dostosowania wizji do ram DCU. Kolejny szczegół dolał oliwy do ognia.
Batman vs. Clayface? Fani spekulują
Podczas zdjęć do filmu Clayface fani wypatrzyli ciekawy szczegół – na jednym ze śmietników pojawił się symbol Batmana z filmu The Batman (2022) z Robertem Pattinsonem. Wywołało to falę spekulacji, że saga Matta Reevesa mogłaby być powiązana z DCU. Przypomnijmy, że Clayface, opowiadający o jednym z przeciwników Batmana, ma być powiązany z DCU, a Gunn planuje też osobny film o Batmanie w ramach uniwersum, czyli The Brave and the Bold.
Do zamieszania odniósł się James Gunn, współszef DC Studios. Na platformie Threads wyjaśnił, że nie zatwierdza każdego elementu scenografii i jeśli symbol faktycznie pochodzi od działu artystycznego, to nie trafił na jego biurko. Podkreślił tym samym, że Batman Pattinsona pozostaje częścią osobnego uniwersum, tzw. Elseworlds.
Na planie Clayface’a można było zauważyć także inne easter eggi – m.in. plakat Flying Graysons (nawiązujący do postaci Robina) czy napis z Jokerem. Gunn nie ukrywa, że w przypadku tak istotnych postaci jak Joker czy Robin zachowuje kontrolę, ale symbol Batmana na śmietniku traktuje raczej jako przypadkowe graffiti niż zapowiedź połączenia światów.Potwierdzają to też te sugestie związane z mapą Gotham. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach widzowie dostaną dwa równoległe Gotham – w DCU i w sadze Reevesa.
