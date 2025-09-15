Nowy przeciek z produkcji DCU sugeruje coś, na co fani Batmana Pattinsona czekali od dawna

Spekulacje o tym, czy Batman od Matta Reevesa trafi do DCU, czy jednak pozostanie w Elseworlds, jak np. Pingwin i Joker, trwają już od jakiegoś czasu. Wydawało się, że przeciągający się proces pisania scenariusza drugiego filmu może być właśnie związany z próbą dostosowania wizji do ram DCU. Kolejny szczegół dolał oliwy do ognia.

Batman vs. Clayface? Fani spekulują

Podczas zdjęć do filmu Clayface fani wypatrzyli ciekawy szczegół – na jednym ze śmietników pojawił się symbol Batmana z filmu The Batman (2022) z Robertem Pattinsonem. Wywołało to falę spekulacji, że saga Matta Reevesa mogłaby być powiązana z DCU. Przypomnijmy, że Clayface, opowiadający o jednym z przeciwników Batmana, ma być powiązany z DCU, a Gunn planuje też osobny film o Batmanie w ramach uniwersum, czyli The Brave and the Bold.