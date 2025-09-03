Batman jednak poza uniwersum DC? Pojawił się nowy dowód

Wygląda to inaczej niż wymyślił to James Gunn.

Rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego filmu DC, czyli Clayface. Niedawno do sieci trafiły pierwsze fotografie z planu w Liverpoolu, które prezentowały głównego bohatera. Teraz zauważono pewien szczegół związany bezpośrednio z Batmanem. W mediach społecznościowych można zobaczyć szczegółową mapę Gotham, która ujawniła kluczowe lokalizacje, wzbogacające wizję mrocznej metropolii. Odkrycie to wzbudziło gorące dyskusje wśród fanów, szczególnie w kontekście nadchodzącego filmu, który stanowi część pierwszej fazy nowego kinowego uniwersum DCU. Batman Matta Reevesa jednak poza DCU? Mapa, będąca elementem scenografii, przedstawia znane miejsca z mitologii Batmana. Wśród nich znalazły się rezydencja Wayne’ów, fabryka Ace Chemicals, miejsce narodzin Jokera, gdzie według kanonu wpadł do kadzi z chemikaliami, oraz Iceberg Lounge, klub należący do Pingwina, który służy jako przykrywka dla jego przestępczej działalności. Co ciekawe, Iceberg Lounge znajduje się na wschodniej stronie Gotham, dokładnie w tym samym miejscu, co w filmie Batman z Robertem Pattinsonem. To podobieństwo podsyca spekulacje o potencjalnych powiązaniach między filmem a nowym DCU, mimo że oficjalnie nie potwierdzono udziału Pattinsona w projekcie.

Jednak porównując obie mapy, możemy zauważyć, że miasto Gotham ma zupełnie inny kształt w serii Matta Reevesa. Różnią się one szczegółami, więc dla wielu fanów Batmana, jest to dowód, że James Gunn ostatecznie nie włączy do swojego uniwersum postaci granej przez Roberta Pattinsona i ten będzie funkcjonował w tzw. Elseworlds. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Mapa Gotham z Clayface’a nie tylko oddaje klimat miasta Bruce’a Wayne’a, ale także zawiera subtelne hołdy dla twórców Batmana. Na planie dostrzeżono Kane Memorial Bridge, nazwany na cześć Boba Kane’a, oraz Finger Memorial Park, upamiętniający Billa Fingera – dwóch kluczowych postaci, które dały początek legendzie Mrocznego Rycerza. Te detale wskazują na dbałość twórców o dziedzictwo komiksowe i chęć stworzenia świata, który czuje się autentycznie i żywo. Clayface, reżyserowany przez Jamesa Watkinsa, to jeden z pierwszych projektów eksplorujących świat Batmana w ramach pierwszej fazy DCU, nadzorowanej przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. W roli głównej zobaczymy Toma Rhysa Harriesa, a towarzyszyć mu będzie Naomi Ackie. Przypomnijmy, że premiera Clayface’a została zaplanowana na 11 września 2026 roku.

