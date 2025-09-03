Batman jednak poza uniwersum DC? Pojawił się nowy dowód

Rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego filmu DC, czyli Clayface. Niedawno do sieci trafiły pierwsze fotografie z planu w Liverpoolu, które prezentowały głównego bohatera. Teraz zauważono pewien szczegół związany bezpośrednio z Batmanem. W mediach społecznościowych można zobaczyć szczegółową mapę Gotham, która ujawniła kluczowe lokalizacje, wzbogacające wizję mrocznej metropolii. Odkrycie to wzbudziło gorące dyskusje wśród fanów, szczególnie w kontekście nadchodzącego filmu, który stanowi część pierwszej fazy nowego kinowego uniwersum DCU.
Batman Matta Reevesa jednak poza DCU?
Mapa, będąca elementem scenografii, przedstawia znane miejsca z mitologii Batmana. Wśród nich znalazły się rezydencja Wayne’ów, fabryka Ace Chemicals, miejsce narodzin Jokera, gdzie według kanonu wpadł do kadzi z chemikaliami, oraz Iceberg Lounge, klub należący do Pingwina, który służy jako przykrywka dla jego przestępczej działalności. Co ciekawe, Iceberg Lounge znajduje się na wschodniej stronie Gotham, dokładnie w tym samym miejscu, co w filmie Batman z Robertem Pattinsonem. To podobieństwo podsyca spekulacje o potencjalnych powiązaniach między filmem a nowym DCU, mimo że oficjalnie nie potwierdzono udziału Pattinsona w projekcie.
