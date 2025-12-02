Zaloguj się lub Zarejestruj

Jaki będzie Batman w DCU? James Gunn uspokaja: najważniejszy jest bohater, nie komiks

Jakub Piwoński
2025/12/02 13:40
The Brave and the Bold został zapowiedziany jako część DCU, ale fani już teraz chcą konkretnych szczegółów dotyczących centralnej postaci.

Batman prędzej czy później trafi do nowego DCU, a fani od miesięcy zastanawiają się, jaką wersję Mrocznego Rycerza zobaczymy tym razem. Dyskusje dotyczą wszystkiego — od wieku aktora, przez kolorystykę stroju, aż po styl, w jakim zostanie poprowadzona postać. James Gunn, współszef DC Studios, regularnie odpowiada na te pytania w mediach społecznościowych i wyraźnie sugeruje, że to nie szczegóły wizualne będą decydować o sile nowego Batmana. Jak przyznał, wiele osób prosi o klasyczne niebiesko-szare barwy, żółty owal wokół symbolu nietoperza czy białe oczy, ale ostatecznie to sprawy drugorzędne wobec aktorstwa i historii.

Batman
Batman

Jaki będzie nowy Batman? James Gunn odpowiada

Gunn podkreślił, że nawet najpopularniejsze propozycje fanów budzą skrajne emocje — tyle samo osób chce niebiesko-szarej stylizacji, co jej nie chce. Dlatego decyzje dotyczące wyglądu mają wynikać wyłącznie z tego, co najlepiej zagra w danym filmie. „Liczy się postać i historia” — zaznaczył twórca, dodając, że Batman ma to szczęście, iż przez dekady dorobił się wielu interpretacji. Gunn lubi każdą z nich: od detektywa, przez mrocznego wojownika, po absurdalną wersję ze Srebrnego Wieku. I właśnie ta różnorodność sprawia, że Batman wciąż pozostaje ikoną popkultury.

Prace nad filmem The Brave and the Bold nadal trwają, a za kamerą wciąż ma stanąć Andy Muschietti. Choć projekt rozwija się powoli, Gunn zapewnia, że powstaje „naprawdę dobra historia o Batmanie”. Na ten moment twórcy większą uwagę poświęcają temu, jaka będzie relacja bohaterów i ton opowieści, niż temu, czy kostium będzie miał akcenty z klasycznych komiksów. W ocenie Gunna to właśnie narracja powinna prowadzić wszystkie decyzje wizualne, a nie odwrotnie — dlatego na szczegóły fani muszą jeszcze poczekać.

Największą tajemnicą pozostaje obsada. W społeczności fanowskiej najczęściej pojawiają się trzy nazwiska: Alan Ritchson, Brandon Sklenar i Jensen Ackles. Każdy z nich ma oddaną grupę zwolenników, ale DC Studios na razie milczy. W jednym Gunn jest konsekwentny — zanim zobaczymy nowy kostium, nowy Gotham i nową wersję ikonicznego bohatera, twórcy muszą najpierw dopracować fundamenty: historię, ton filmu i charakter samego Batmana. Dopiero wtedy wybrany aktor otrzyma pelerynę, która najlepiej odda ducha opowieści.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:51

"Klasyczne niebiesko-szare barwy."

Ciekawostka: Stan Lee pierwotnie stworzył Hulka jako szarego. Drukarnie miały wtedy spore problemy z reprodukcją czerni i odcieni szarości: pojawiały się plamy, nierówne nasycenie, a kolor często wychodził inaczej niż powinien. Żeby to obejść, Lee zmienił kolor Hulka na zielony.

Podobny kłopot dotyczył Batmana. Bob Kane i Bill Finger projektowali go jako czarno-szarego, ale czarne elementy zlewały się z tłem, zwłaszcza z nocnym niebem. Zaczęli więc dodawać niebieskie refleksy na pelerynie, żeby ją odróżnić od tła. W efekcie wielu czytelników uznało, że strój Batmana jest czarno-szaro-niebieski.

The more you know :-)




