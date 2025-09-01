Zdjęcia z planu filmu Clayface zdradziły właśnie debiut legendarnego przeciwnika Batmana w DCU?

Clayface spotka Jokera?

Rozpoczęły się zdjęcia do filmu Clayface, jednego z najbardziej nietypowych projektów powstającego DCU. Nowe zdjęcia z planu nie tylko zdradzają genezę tytułowego złoczyńcy, ale też ujawniają pierwsze w uniwersum Jamesa Gunna nawiązanie do Jokera – i to w dość nieoczekiwanej formie. Zdjęcia z planu filmu Clayface zdradziły debiut Jokera w DCU? Na ulicach odtworzonego Gotham fani dostrzegli graffiti z napisem “Jokerzy”. Ten detal od razu rozpalił spekulacje: czy DC Studios chce zasugerować rychłe pojawienie się Księcia Zbrodni w swoim uniwersum, czy raczej jest to subtelny łącznik, pokazujący, że postać już istnieje w tle nowego świata?

Warto zaznaczyć, że w DCU Joker jeszcze się nie pojawił. Ostatni raz widzowie widzieli go w krótkiej scenie w filmie Batman Matta Reevesa, gdzie wcielił się w niego Barry Keoghan. Jednak produkcja Reevesa nie należy do DCU Jamesa Gunna i Petera Safrana. A Clayface już tak. Graffiti może więc stanowić pierwszy krok w stronę budowania przestrzeni dla tej kultowej postaci. Sam Clayface skupia się na historii Matta Hagena (Tom Rhys Harries) – aktora, który w wyniku wypadku traci swój wygląd i karierę, a desperacja prowadzi go do eksperymentów z chemikaliami, dającymi mu zdolność zmiany kształtu. Film Jamesa Watkinsa ma być horrorem z kategorią R i stosunkowo niewielkim budżetem (ok. 45 mln dolarów). Strategia DC Studios zakłada, że mniejsze, bardziej gatunkowe produkcje – jak Clayface – mają uzupełniać wielkie widowiska pokroju Supermana. Wyciekłe zdjęcia ukazujące postać w bandażach sugerują, że film mocno czerpie z klasycznej genezy znanej z animowanego Batmana.

DC Studios wyraźnie buduje nowe Gotham niezależne od wizji Reevesa – wskazują na to m.in. nowe projekty radiowozów GCPD. A dodanie śladu obecności Jokera tylko podsyca oczekiwania wobec tego, jak nowy złoczyńca Batmana zostanie wprowadzony do DCU. Wczytywanie ramki mediów. Instagram

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






