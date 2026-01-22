Nowy kierunek Ubisoftu. Te serie mają generować „miliardowe przychody”

Ubisoft opublikował obszerny komunikat poświęcony gruntownej reorganizacji struktury firmy oraz aktualnej sytuacji finansowej. Dokument rzuca nowe światło na kierunek, w jakim zmierza francuski wydawca, i pokazuje, że przyszłość przedsiębiorstwa ma opierać się na kilku największych markach. W centrum tych zmian znalazł się nowy podmiot, Vantage Studios, który ma odpowiadać za dalszy rozwój najważniejszych serii wydawcy, nawet w trudnym okresie redukcji etatów i kasowania projektów.

Ubisoft stawia wszystko na swoje największe marki

W komunikacie potwierdzono między innymi, że remake Prince of Persia został definitywnie anulowany, co dla wielu było zaskoczeniem. To jednak tylko fragment szerszego obrazu. Kluczowym elementem strategii Ubisoftu jest tzw. ekosystem Creative Houses, czyli pięć wewnętrznych struktur o jasno określonych zadaniach. Jako pierwsze zaprezentowano właśnie Vantage Studios, współzarządzane przez Charliego Guillemota.