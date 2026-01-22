Nowy kierunek Ubisoftu. Te serie mają generować „miliardowe przychody”

Ubisoft opublikował obszerny komunikat poświęcony gruntownej reorganizacji struktury firmy oraz aktualnej sytuacji finansowej. Dokument rzuca nowe światło na kierunek, w jakim zmierza francuski wydawca, i pokazuje, że przyszłość przedsiębiorstwa ma opierać się na kilku największych markach. W centrum tych zmian znalazł się nowy podmiot, Vantage Studios, który ma odpowiadać za dalszy rozwój najważniejszych serii wydawcy, nawet w trudnym okresie redukcji etatów i kasowania projektów.
Ubisoft stawia wszystko na swoje największe marki
W komunikacie potwierdzono między innymi, że remake Prince of Persia został definitywnie anulowany, co dla wielu było zaskoczeniem. To jednak tylko fragment szerszego obrazu. Kluczowym elementem strategii Ubisoftu jest tzw. ekosystem Creative Houses, czyli pięć wewnętrznych struktur o jasno określonych zadaniach. Jako pierwsze zaprezentowano właśnie Vantage Studios, współzarządzane przez Charliego Guillemota.
Nowy zespół ma przejąć stery nad trzema filarami wydawniczymi firmy: Assassin’s Creed, Far Cry oraz Rainbow Six. Oficjalna misja Vantage Studios zakłada skalowanie i dalsze rozszerzanie tych marek w taki sposób, aby stały się one „corocznymi markami generującymi miliardowe przychody”.
(Vantage Studios) koncentruje się na skalowaniu i rozwijaniu największych oraz ugruntowanych marek Ubisoftu, aby przekształcić je w coroczne marki generujące miliardowe przychody. – czytamy w komunikacie.
Szacuje się, że Rainbow Six Siege od premiery w 2016 roku wygenerowało łącznie blisko 3,8 miliarda dolarów, a seria Assassin’s Creed w ostatniej dekadzie przekroczyła próg czterech miliardów. Jednocześnie komunikat pozostawia pole do interpretacji. Nie do końca jasne jest, czy chodzi o miliard dolarów przychodu każdego roku, czy raczej o budowanie marek wartych miliard, regularnie zasilanych nowymi odsłonami.
Druga interpretacja wydaje się łatwiejsza do zrealizowania, jednak nawet ona budzi wątpliwości w przypadku niektórych serii. Far Cry nie doczekał się nowej części od 2021 roku, a ostatnia odsłona nie spełniła w pełni oczekiwań sprzedażowych wydawcy. Mimo to Ubisoft wyraźnie sygnalizuje, że zamierza mocniej niż kiedykolwiek skoncentrować się na swoich flagowych markach i uczynić z nich fundament dalszego funkcjonowania firmy.