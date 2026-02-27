Dyrektor Project Windless: Na początku ludzie zareagowali "Co do k***y?", ale potem uznali "Wchodzę w to"

Jednym z większych zaskoczeń ostatniego State of Play było Project Windless. Bo powiedzcie sami, spodziewaliście się gry o potężnym kurczaku wymachującym mieczem?

Jednym ze współautorów Project Windless jest Patrik Méthé. Kanadyjczyk przez 17 pracował w Ubisofcie, gdzie zaangażowany był w takie serie, jak Splinter Cell, Far Cry czy też Rainbow Six . Odszedł jednak pod koniec 2022 roku, by związać się z Krafton Montréal. Czyli ze studiem, gdzie powstaje omawiana tutaj produkcja. Skąd jednak w ogóle wybór takiego protagonisty?

Niemniej jest to tytuł zupełnie na poważnie. Oparty na dodatek na koreańskiej serii fantasy pt. The Bird That Drinks Tears .

Jednym z powodów, przez które uznaliśmy, że Hero King będzie właściwym wyborem, był fakt, iż to postać mityczna. Jest on pamiętany, ale nikt, kto był świadkiem tamtych wydarzeń, już nie żyje. To daje nam pewien poziom elastyczności, bo najgorszym dla nas byłoby starać się kosztem gry zbyt wiernie naśladować tego, co jest w powieści – przyznał dyrektor kreatywny Krafton.

Co istotne, twórcy wcale nie musieli wybierać akurat takiego protagonistę. Świat wspomnianej serii zamieszkują cztery ludy, a jednym z nich są właśnie przedstawiciele rasy Rekon. Niemniej postać, której poczynaniami pokierujemy, nie jest kimś pierwszym lepszym – to legendarna, owiana wieloma mitami postać, znana jako Hero King .

Wiedzieliśmy, że akurat ten bohater wywoła szok, byłem jednak zaskoczony liczbą ludzi, którzy zareagowali najpierw “Co do k***y?”, ale potem, zanim jeszcze zobaczyli choćby ¾ zwiastuna, stwierdzili “Wchodzę w to”. I fajne, bo właśnie o to nam chodziło – wyjaśnił Méthé w rozmowie z serwisem PC Gamer .

Czy Project Windless będzie hitem? Trudno powiedzieć, bo dopiero co o grze usłyszeliśmy. Niemniej ekscytacja kandydatów, którzy mieli pracować nad grą, daje pewne nadzieje. Jak przyznał Méthé, początkowo był w Krafton Montréal sam. Niemniej kandydaci do pracy po tym, jak ujrzeli pierwsze grafiki koncepcyjne, mieli być z automatu przekonani do tej wizji.

Kiedy kandydaci mieli wychodzić, mówili na odchodne “Mam nadzieję, że się odezwiecie, ale jedno jest pewne – chcę móc zagrać tą postacią. Wszyscy. Absolutnie wszyscy. Pomyśleliśmy wtedy: OK – wspomina kanadyjski deweloper.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dane nam będzie pokierować poczynaniami Hero Kinga, bo data premiery Project Windless nie jest jeszcze znana. Wiemy natomiast, iż produkcja Krafton Montréal ukaże się na komputerach osobistych oraz na konsoli PlayStation 5.