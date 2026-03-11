TrackForge w pigułce. Twórcy The Crew Motorfest inspirowali się Trackmanią

Twórcy nieco przybliżyli temat trybu TrackForge w The Crew Motorfest.

Twórcy The Crew Motorfest zaprezentowali jedną z największych nowości w historii serii jakim jest narzędzie TrackForge, które pozwala graczom tworzyć i udostępniać własne tory wyścigowe. Funkcja zadebiutowała w dziewiątym sezonie gry i jest obecnie dostępna dla wszystkich graczy w formie wersji beta. Trackmania inspiracją dla The Crew Motorfest Według dyrektora kreatywnego Juliena Hummera jest to największa funkcja, jaką kiedykolwiek stworzono dla tej marki. Prace nad tym trybem trwały około 18 miesięcy. W rozmowie z serwisem Traxion, Hummer powiedział:

To był bardzo intensywny sezon dla naszego zespołu. Nad TrackForge pracowało wiele osób przez ostatnie półtora roku. Wprowadzenie treści tworzonych przez użytkowników do gry, która pierwotnie nie była pod to zaprojektowana, było dużym wyzwaniem dla silnika i całego zespołu. Przed rozpoczęciem tworzenia własnej trasy gracze muszą wybrać jeden z dwóch zestawów budowlanych. Pierwszy z nich nazwany Motorsports pozwala tworzyć realistyczne tory wyścigowe przypominające profesjonalne obiekty. Drugi zestaw, Coaster, oferuje bardziej szalone rozwiązania. Gracze mogą korzystać między innymi z magnetycznych dróg, przyspieszeń, ogromnych skoków lub pętli przeczących grawitacji. TA mechanika przypomina rozszerzenia Hot Wheels znane z serii Forza Horizon jak i zresztą całe Hot Wheels od Milestone’u. Budowanie toru rozpoczyna się od ustawienia pola startowego, a następnie dodawania kolejnych modułów, takich jak fragmentów trasy takich jak proste odcinki, zakręty czy punkty serwisowe. Dostępne są także większe elementy, tzw. Super Modules, które wprowadzają charakterystyczne miejsca inspirowane prawdziwymi torami. Jednym z przykładów jest słynny zakręt Fairmont Hairpin z toru w Monako. TrackForge oferuje trzy tryby budowania tras: Fast Build pozwala szybko łączyć elementy i stworzyć grywalny tor nawet w kilka minut

Library Mode daje dostęp do pełnej biblioteki elementów i umożliwia dokładniejsze modyfikacje trasy

Selector Mode daje możliwość zmiany nachylenia zakrętów, dodawania punktów kontrolnych lub modyfikowania poszczególnych fragmentów toru

Po ukończeniu projektu gracze mogą przetestować trasę, ustawić porę dnia, liczbę okrążeń, muzykę oraz ograniczenia dotyczące pojazdów. Twórcy przyznają, że przy projektowaniu narzędzia inspirowali się inną popularną grą Ubisoftu, a mianowicie Trackmanią, znaną z ogromnej społeczności tworzącej własne tory. Hummer wyjaśnił: W naszym studiu w Lyonie pracują również twórcy Trackmanii. Konsultowaliśmy z nimi pomysły dotyczące zawartości tworzonej przez użytkowników i projektowania modułów. Ich doświadczenie było dla nas bardzo pomocne. Jednocześnie deweloperzy podkreślają, że chcieli stworzyć system dopasowany do charakteru serii The Crew, oferujący większą swobodę i przystępność. Od premiery TrackForge społeczność bardzo szybko zaczęła korzystać z nowej funkcji. W ciągu pierwszych 24 godzin tysiące graczy rozpoczęło budowanie własnych torów, a w ciągu pięciu dni powstało ponad 30 tysięcy tras. Jeśli ktoś nie chce sam projektować torów, może przeglądać i oceniać dzieła innych graczy. Najlepsze projekty trafiają również do rekomendowanych wydarzeń w menu gry. Twórcy zapowiadają, że TrackForge będzie dalej rozwijany, a w przyszłości pojawią się nowe zestawy elementów i usprawnienia. Narzędzie ma się stać jednym z filarów rozwoju gry i pomóc jej konkurować z nadchodzącym Forza Horizon 6.