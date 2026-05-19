Nowy gry w PlayStation Plus Extra i Premium już dostępne. Jednym z tytułów jest Star Wars Outlaws

Sony zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rozszerzyło bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium o kolejne produkcje. Majowa oferta jest już dostępna do pobrania dla abonentów wyższych progów usługi. Wśród najgłośniejszych premier znalazły się Star Wars Outlaws oraz Red Dead Redemption 2.

PS Plus – nowe gry w majowej ofercie

Największą nowością w katalogu wydaje się Star Wars Outlaws na PS5. Gra od Ubisoftu trafiła do abonamentu razem z kilkoma innymi głośnymi tytułami, w tym Red Dead Redemption 2, Flintlock: The Siege of Dawn oraz The Thaumaturge.