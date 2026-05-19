Nowy gry w PlayStation Plus Extra i Premium już dostępne. Jednym z tytułów jest Star Wars Outlaws

Mikołaj Berlik
2026/05/19 13:30
Sony udostępniło nową pulę gier dla abonentów wyższych wariantów PS Plus.

Sony zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rozszerzyło bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium o kolejne produkcje. Majowa oferta jest już dostępna do pobrania dla abonentów wyższych progów usługi. Wśród najgłośniejszych premier znalazły się Star Wars Outlaws oraz Red Dead Redemption 2.

PS Plus – nowe gry w majowej ofercie

Największą nowością w katalogu wydaje się Star Wars Outlaws na PS5. Gra od Ubisoftu trafiła do abonamentu razem z kilkoma innymi głośnymi tytułami, w tym Red Dead Redemption 2, Flintlock: The Siege of Dawn oraz The Thaumaturge.

Ameryka, rok 1899. Arthur Morgan i gang van der Lindego są zmuszeni uciekać. Na plecach czują oddechy agentów federalnych i najlepszych łowców nagród, więc muszą napadać, kraść i walczyć z całych sił, aby przetrwać w surowym świecie w sercu Ameryki. Coraz głębsze wewnętrzne spory grożą rozłamem gangu, a Arthur musi dokonać wyboru między ideałami a lojalnością wobec ludzi, którzy go wychowali.

Red Dead Redemption 2, które zdobyło ponad 250 doskonałych ocen i 175 nagród dla gry roku, to spektakularna opowieść o lojalności i honorze w czasach u zarania współczesności.

Zanurz się w pierwszej w historii grze akcji z otwartym światem osadzonej w uniwersum Gwiezdnych Wojen i odkrywaj różnorodne lokacje w całej galaktyce – zarówno te kultowe, jak i zupełnie nowe. Zaryzykuj wszystko jako łotr Kay Vess, poszukujący wolności i szansy na rozpoczęcie nowego życia. Walcz, kradnij i przechytrzaj galaktyczne syndykaty przestępcze, stając się jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców w galaktyce.

Jeśli jesteś gotów podjąć ryzyko, galaktyka oferuje mnóstwo możliwości.

Pełna lista gier dodanych do PlayStation Plus Extra prezentuje się następująco:

Abonenci wariantu Premium otrzymali dodatkowo dostęp do klasycznej gry Time Crisis w wersjach na PS4 i PS5.

