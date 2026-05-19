Sony zmienia strategię. Duże gry single-player od PlayStation nie trafią już na PC

Koniec z jednoczesnymi premierami i późniejszymi portami? Szef PlayStation miał potwierdzić powrót do mocnej ekskluzywności.

Wygląda na to, że Sony zamierza mocno zmienić podejście do wydawania swoich największych gier. Według nowych informacji, PlayStation wraca do strategii wyraźnego stawiania na ekskluzywność konsolową. W praktyce oznacza to, że duże, fabularne gry single-player tworzone przez PlayStation Studios mają przestać trafiać na PC. Duże gry single-player od PlayStation nie trafią już na PC Sprawa zaczęła się jeszcze w marcu. Wyszło na jaw, że Sony rozważa ograniczenie publikowania swoich największych produkcji na komputerach osobistych. Firma miała dojść do wniosku, że sprzedaż części tytułów na PC nie spełniła oczekiwań, a jednocześnie zbyt szeroka dostępność gier może osłabiać markę PlayStation i zmniejszać sens kupowania konsoli.

Według najnowszych informacji szef PlayStation, Hermen Hulst, miał oficjalnie potwierdzić ten kierunek podczas wewnętrznego spotkania firmy. Najważniejsza zmiana dotyczy gier nastawionych na fabułę i rozgrywkę dla jednego gracza. Takie produkcje mają pozostawać wyłącznie na konsolach PlayStation i nie będą później przenoszone na PC.

To bardzo istotna zmiana, bo w ostatnich latach Sony coraz mocniej otwierało się na rynek komputerowy. Na PC trafiały między innymi God of War, Marvel's Spider-Man, The Last of Us Part I, Uncharted. Część graczy zaczęła wręcz zakładać, że wszystkie większe produkcje PlayStation prędzej czy później pojawią się również na komputerach. Wygląda jednak na to, że Sony chce ten trend zatrzymać. Według przecieków nadchodzące gry takie jak Marvel's Wolverine czy Intergalactic: The Heretic Prophecy mają pozostać wyłącznie na PlayStation 5. Wyjątkiem nadal mogą być produkcje multiplayerowe, które Sony chce rozwijać jednocześnie na konsolach i PC. Z perspektywy biznesowej ruch wydaje się dość prosty do zrozumienia. Sony najwyraźniej uznało, że największe gry single-player są jednym z najważniejszych powodów, dla których gracze kupują konsole PlayStation. Udostępnianie ich na PC mogło więc osłabiać przewagę marki.

