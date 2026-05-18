Xbox Game Pass straci 5 gier z końcem maja. Na liście polski hit i cenione RPG

Mikołaj Ciesielski
2026/05/18 16:25
Microsoft zapowiada kolejne porządki w bibliotece.

Kilka godzin temu informowaliśmy Was o grach, które już w czerwcu trafią do biblioteki Xbox Game Pass. Niestety nadszedł również czas na nieco mniej pozytywne wieści. W sieci pojawiła się bowiem lista produkcji, które opuszczą usługę Microsoftu wraz z końcem maja 2026 roku.

Metaphor: ReFantazio opuści wkrótce bibliotekę Game Pass

Zgodnie z przekazanymi informacjami z końcem bieżącego miesiąca abonenci producenta konsol Xbox stracą dostęp m.in. do Against the Storm. Wspomniana produkcja skradła serca zarówno graczy, jak i recenzentów. Bardzo dobry odbiór city buildera opracowanego przez polskie studio Eremite Games potwierdzają m.in. średnie ocen na Metacritic czy opinie na Steam.

Klienci Microsoftu stracą również niebawem dostęp do Metaphor: ReFantazio. To jednak nie koniec złych wieści dla miłośników jPRG, ponieważ usługę amerykańskiej firmy opuści wkrótce także Persona 4 Golden. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass z końcem maja 2026 roku znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (maj 2026)

  • 31 maja Against the Storm (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 31 majaCrypt Custodian (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 31 majaMetaphor: ReFantazio (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura)
  • 31 majaPersona 4 Golden (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 31 majaSpray Paint Simulator (PC, konsole Xbox i chmura)
Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/05/five-games-are-leaving-xbox-game-pass-in-late-may-2026

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

