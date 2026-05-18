Xbox Game Pass straci 5 gier z końcem maja. Na liście polski hit i cenione RPG

Zgodnie z przekazanymi informacjami z końcem bieżącego miesiąca abonenci producenta konsol Xbox stracą dostęp m.in. do Against the Storm. Wspomniana produkcja skradła serca zarówno graczy, jak i recenzentów. Bardzo dobry odbiór city buildera opracowanego przez polskie studio Eremite Games potwierdzają m.in. średnie ocen na Metacritic czy opinie na Steam.
Klienci Microsoftu stracą również niebawem dostęp do Metaphor: ReFantazio. To jednak nie koniec złych wieści dla miłośników jPRG, ponieważ usługę amerykańskiej firmy opuści wkrótce także Persona 4 Golden. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass z końcem maja 2026 roku znajdziecie poniżej.
Gry usuwane z Xbox Game Pass (maj 2026)
31 maja – Against the Storm(PC, konsole Xbox i chmura)
31 maja – Crypt Custodian(PC, konsole Xbox i chmura)
31 maja – Metaphor: ReFantazio (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura)
31 maja – Persona 4 Golden(PC, konsole Xbox i chmura)
31 maja – Spray Paint Simulator(PC, konsole Xbox i chmura)
