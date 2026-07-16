Mortal Shell 2 z problemem jeszcze przed premierą. Braki fizycznych wydań na PS5 w magazynach

Jak ogłosił w swoim komunikacie wydawca tytułu, Playstack, pechowcy, którym szczególnie zależy na wersji pudełkowej, będą musieli uzbroić się w cierpliwości:

Popyt na fizyczne wydanie Revered Edition gry Mortal Shell 2, dostępne wyłącznie na konsolę PlayStation 5, przekroczył nasze oczekiwania. Niestety, zapasy u wielu sprzedawców detalicznych zostały już całkowicie zarezerwowane, co oznacza, że na rosnącej liczbie rynków fani nie są w stanie zakupić gry w zamówieniu przedpremierowym.

Serdecznie przepraszamy, jeśli planowaliście zamówić edycję Revered w przedsprzedaży, a nie jest ona już dostępna w Waszym regionie.

Ze względu na datę premiery gry Mortal Shell 2 wyznaczoną na 20 sierpnia oraz czas produkcji wymagany do uzupełnienia zapasów, istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że dodatkowe kopie fizyczne pojawią się w sprzedaży przed premierą gry.

Współpracujemy z naszym partnerem dystrybucyjnym, aby przeanalizować bieżący popyt, i przekażemy Wam nowe informacje, jak tylko poznamy ich decyzję co do dalszych kroków. Aby uniknąć niedomówień: nie ma gwarancji wdrożenia planu uzupełnienia zapasów po premierze, ponieważ decyzja ta nie leży po naszej stronie.