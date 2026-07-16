Mortal Shell 2 z problemem jeszcze przed premierą. Braki fizycznych wydań na PS5 w magazynach

Już za miesiąc na rynek trafił kontynuacja Mortal Shell z 2020 roku. Dziś jednak wydawca przyszedł do nas z informacją, która wielu raczej nie ucieszy.
Spokojnie – sierpniowa premiera jest niezagrożona. Sprawa tyczy się jednak jednej ze specjalnych edycji gry.
Problemy z fizycznym wydaniem Mortal Shell 2 na PS5
Nadchodzące Mortal Shell 2 trafi na rynek w kilku różnych wersjach. Jedna z nich nosi nazwę Revered Edition i przygotowano ją wyłącznie dla PlayStation 5. W jej ramach zgarniemy samą grę w wersji fizycznej, a także 2 bonusowe skórki o nazwach Obsidian oraz Skeletal Harbinger. Do tego dochodzi liczący ponad 100 stron artbook, kolekcjonerski steelbook, 3 grafiki Fine Art Prints, kolekcjonerskie pudełko oraz ekskluzywne przedmioty kosmetyczne. To wszystko w cenie 70 dolarów, co szczególnie w czasach, gdy los fizycznych wydań wisi na włosku jest ofertą nad wyraz atrakcyjną. Okazuje się jednak, że zainteresowanie było tak duże, że nie wszyscy będą mogli nabyć swój egzemplarz w przedsprzedaży.
Jak ogłosił w swoim komunikacie wydawca tytułu, Playstack, pechowcy, którym szczególnie zależy na wersji pudełkowej, będą musieli uzbroić się w cierpliwości:
Popyt na fizyczne wydanie Revered Edition gry Mortal Shell 2, dostępne wyłącznie na konsolę PlayStation 5, przekroczył nasze oczekiwania. Niestety, zapasy u wielu sprzedawców detalicznych zostały już całkowicie zarezerwowane, co oznacza, że na rosnącej liczbie rynków fani nie są w stanie zakupić gry w zamówieniu przedpremierowym.
Serdecznie przepraszamy, jeśli planowaliście zamówić edycję Revered w przedsprzedaży, a nie jest ona już dostępna w Waszym regionie.
Ze względu na datę premiery gry Mortal Shell 2 wyznaczoną na 20 sierpnia oraz czas produkcji wymagany do uzupełnienia zapasów, istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że dodatkowe kopie fizyczne pojawią się w sprzedaży przed premierą gry.
Współpracujemy z naszym partnerem dystrybucyjnym, aby przeanalizować bieżący popyt, i przekażemy Wam nowe informacje, jak tylko poznamy ich decyzję co do dalszych kroków. Aby uniknąć niedomówień: nie ma gwarancji wdrożenia planu uzupełnienia zapasów po premierze, ponieważ decyzja ta nie leży po naszej stronie.
GramTV przedstawia:
Mortal Shell 2 trafi na rynek 20 sierpnia 2026, ukazując się na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Podobnie jak w przypadku pierwszego Mortal Shell z 2021 roku, za produkcję odpowiedzialne jest studio Cold Symmetry.
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