Sezon 28 w Apex Legends pod znakiem „Breach” – rewolucyjna mechanika Hardlight Mesh zmienia zasady gry

Najnowsza aktualizacja popularnego battle royale od Respawn Entertainment wprowadza niszczalne okna Hardlight Mesh

Wczoraj w Apex Legends gracze mieli okazję podziwiać start sezonu numer 28. W ramach jego stojące ze projektem Respawn Entertainment postanowiło podzielić się sporą liczbą nowości. Zobaczyliśmy wiele zaskakujących zmian, a bohaterzy doczekali się znaczących ulepszeń. Apex Legends – debiut sezonu 28 Wprowadzenie mechaniki Hardlight Mesh to jedna z najodważniejszych zmian w historii tytułu. Te półprzezroczyste bariery pełnią funkcję niszczalnych okien, które blokują pociski i ograniczają ruch, ale mogą zostać przebite przez graczy, tworząc zupełnie nowe punkty wejścia do budynków. Co niezwykle istotne w kontekście tempa rozgrywki, bariery te potrafią się samoczynnie odbudowywać, jednak następuje to dopiero po znacznym opóźnieniu od momentu ich zniszczenia. Dzięki temu drużyny zyskują krótkie okno czasowe na przeprowadzenie błyskawicznego ataku, zanim przejście zostanie ponownie zablokowane.

Sezon „Breach” to także potężne wzmocnienia dla wybranych bohaterów. Na pierwszy plan wysuwa się Fuse, którego umiejętność ostateczna została gruntownie przebudowana – teraz wystrzeliwuje on moździerz, który po uderzeniu w cel rozpryskuje mniejsze bomby na dużym obszarze. Co więcej, Fuse stał się odporny na spowolnienie wywołane obrażeniami od eksplozji oraz szybciej chowa broń, co czyni go prawdziwą maszyną do siania chaosu na froncie. Zmiany nie ominęły również Catalyst, którą twórcy określili jako postać „wymagającą pomocy od dłuższego czasu”. Po aktualizacji może ona wzmacniać aż cztery pary drzwi jednocześnie, rozstawiać trzy pułapki i operować na znacznie większym obszarze działania swoich mocy, co ma przywrócić jej dawną dominację w defensywie.

GramTV przedstawia:

Sezon 28 oferuje graczom znacznie szersze opcje personalizacji dźwięku, pozwalając na precyzyjne dostrojenie głośności dialogów Legend, sygnałów typu "ping" oraz komunikatów spikera. Ma to na celu poprawę orientacji na polu bitwy, gdzie kluczowe odgłosy kroków przeciwników często były zagłuszane przez kwestie mówione bohaterów. Warto przypomnieć, że Apex Legends jest dostępne w modelu free-to-play na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Aktualizacja wprowadzająca nową zawartość jest darmowa dla wszystkich użytkowników i wymaga pobrania około 15 GB danych w zależności od wybranej platformy.