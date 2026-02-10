PlayStation 6 z nowymi szczegółami. Wyciekły informacje o specyfikacji konsoli

Nowy sprzęt Sony ma zaoferować wystarczająco dużo pamięci RAM.

Do sieci trafiły kolejne doniesienia o następcy PlayStation 5. Najnowszy przeciek wskazuje, że Sony może postawić na wysoką ilość pamięci operacyjnej, pomimo obecnych problemów z dostępnością RAM-ów. Czy znacząco wpłynie to na cenę konsoli? PlayStation 6 zaoferuje nawet 30 GB pamięci RAM? Według informacji ujawnionych przez znanego w środowisku insidera Keplera L2, PlayStation 6 ma zostać wyposażone w 30 GB pamięci GDDR7. To wyraźny skok względem obecnych 16 GB GDDR6 w PlayStation 5 oraz więcej niż sugerowały wcześniejsze plotki. Źródło twierdzi, że pamięć miałaby pracować na magistrali 160 bit i oferować przepustowość sięgającą 640 GB na sekundę. Całość ma wykorzystywać moduły o pojemności 3 GB, których na płycie głównej znalazłoby się dziesięć.

Jeżeli informacje okażą się prawdziwe, PS6 może otrzymać jeden z największych wzrostów wydajności w historii konsol PlayStation. Większa ilość pamięci ma być odpowiedzią na rosnące wymagania gier, rozwój technologii skalowania obrazu opartych na sztucznej inteligencji oraz ambicje osiągania rozgrywki w 4K przy 120 klatkach na sekundę, przynajmniej w niektórych tytułach.

Nie brakuje jednak obaw związanych z kosztami. Branża technologiczna zmaga się obecnie z rosnącymi cenami pamięci RAM i ograniczeniami produkcyjnymi. Według części opinii zastosowanie 30 GB pamięci mogłoby podnieść cenę konsoli nawet o około 100 dolarów. Kepler L2 uważa jednak, że niższa konfiguracja na poziomie 20 GB byłaby niewystarczająca dla sprzętu nowej generacji, a ewentualne wyższe koszty Sony mogłoby wpisać w straty przez pierwsze lata życia konsoli, zanim ceny pamięci się ustabilizują. W sieci pojawiają się także doniesienia o przenośnej wersji PS6. Według tych samych źródeł handheld miałby oferować 24 GB pamięci, co stawiałoby go w segmencie najmocniejszych przenośnych systemów do grania. Urządzenie miałoby korzystać z modułów LPDDR5X, a Sony rzekomo ponownie planuje powrót na rynek handheldów, choć szczegóły funkcji i kompatybilności pozostają nieznane. Na oficjalne informacje jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Część prognoz sugeruje, że produkcja PS6 może ruszyć około 2027 roku, a premiera nastąpi pod koniec 2027 lub na początku 2028 roku.

